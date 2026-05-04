Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei

Când politicienii se ceartă, poporul suferă. Criza politică declanșată în ultimele săptămâni are consecințe reale care se vor simți în buzunarele românilor. Euro, care deja după alegerile de anul trecut trecuse de pragul de 5 lei, a ajuns astăzi, 4 mai, la 5,1998 lei, cel mai mare curs înregistrat până acum. Mai mult, la unele case de schimb valutar, euro se cumpăra cu peste 5,24 lei.

România se confrunta deja cu probleme majore înainte ca PSD să se retragă de la guvernare și să depună moțiunea de cenzură alături de AUR: deficitul mare, grad de îndatorare ridicat și conflictele active din Ucraina și Iran care puneau presiune pe prețuri.

Moțiunea de cenzură urmează să fie votată marți, 5 mai și, având în vedere numărul semnatarilor, are șanse foarte mari să treacă. Din păcate însă, criza politică este departe a fi încheiată. Chiar dacă moțiunea trece, urmează negocierile pentru noul Guvern, deoarece până acum nu a fost prezentată o alternativă clară pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.