În seara de sâmbătă, 26 septembrie 2026, pe o șosea din localitatea Costana, județul Suceava, a avut loc un accident rutier grav cu cinci victime transportate la spital. O coliziune cu impact puternic a avut loc între două autoturisme în care se aflau 6 persoane, jumătate dintre ele copii de vârstă mică.

„La fața locului au intervenit 5 echipaje: un echipaj de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim ajutor de la ISU Suceava și 2 echipaje tip B2 de la SAJ Suceava.

În urma accidentului, 5 pacienți vor fi transportați la spital ( 2 adulți de 37 și 41 de ani și 3 copii de 7, 5, respectiv 2 ani), conștienți, stabili hemodinamic, cu diverse contuzii”, a transmis dr. Dan Teodorovici purtătorul de cuvânt al Spitalului județean de urgență Suceava.

Angela Croitoru