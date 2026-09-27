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Suceava. Trei copii și doi adulți răniți după o coliziune la Costana

de Croitoru Angela

În seara de sâmbătă, 26 septembrie 2026, pe o șosea din localitatea Costana, județul Suceava, a avut loc un accident rutier grav cu cinci victime transportate la spital. O coliziune cu impact puternic a avut loc între două autoturisme în care se aflau 6 persoane, jumătate dintre ele copii de vârstă mică.
„La fața locului au intervenit 5 echipaje: un echipaj de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim ajutor de la ISU Suceava și 2 echipaje tip B2 de la SAJ Suceava.
În urma accidentului, 5 pacienți vor fi transportați la spital ( 2 adulți de 37 și 41 de ani și 3 copii de 7, 5, respectiv 2 ani), conștienți, stabili hemodinamic, cu diverse contuzii”, a transmis dr. Dan Teodorovici purtătorul de cuvânt al Spitalului județean de urgență Suceava.
Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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