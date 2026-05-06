Corpul unui cioban a fost găsit într-o râpă din Bicaz-Chei – Poliția face cercetări

Oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț cercetează împrejurările în care și-a pierdut viața un bărbat de 65 de ani, din județul Brașov. Acesta lucra la o stână din județul Neamț, iar pe 5 mai a fost găsit decedat într-o râpă din localitatea Bicaz-Chei. „La data de 5 mai a.c., ora 06:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliției Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în cursul dimineții, un bărbat a fost identificat, fără semne vitale, într-o râpă din localitatea Bicaz-Chei. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit identitatea persoanei, un bărbat în vârstă de 65 de ani, din județul Brașov, ce lucra la o stână de animale, din localitatea Bicaz Chei”, anunță IPJ Neamț.

A intervenit un echipaj medical, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiți să declare decesul. În urma examinării vizuale nu au fost identificate urme de violență. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care victima și-a pierdut viața.