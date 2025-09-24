Copil rănit într-un accident la Țibucani

Un copil în vârstă de 9 ani a fost rănit, miercuri, 24 septembrie, în urma unui accident petrecut în localitatea Țibucani.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a produs în jurul orei 12:00, pe DJ 155N. Din primele cercetări, se pare că un minor s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a drumului, moment în care a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de o femeie de 32 de ani, din aceeași localitate.

În urma impactului, copilul a fost rănit și a necesitat transportul la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA