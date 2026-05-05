Ambulanța
Copil lovit pe trecerea de pietoni. Șoferița a plecat de la locul accidentului

de Popa Denisa

Un copil în vârstă de 9 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni, în orașul Roznov, iar șoferița și-a continuat drumul fără să oprească.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov au fost sesizați pe 4 mai, în jurul orei 10:00, cu privire la producerea accidentului, care ar fi avut loc în aceeași zi, în jurul orei 07:30, pe strada Libertății.

Din cercetările efectuate a reieșit că minorul traversa regulamentar strada, pe trecerea pentru pietoni, în momentul în care a fost acroșat de un autoturism. După impact, conducătorul auto nu a oprit pentru a acorda ajutor și a părăsit locul accidentului.

Copilul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Neamț pentru îngrijiri medicale.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat autoturismul implicat și au stabilit că la volan se afla o femeie în vârstă de 54 de ani, din Roznov.

Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
Adolescent reținut după ce ar fi agresat un bărbat în parcarea unui magazin
Guvernul prelungește schema de compensare a accizei la motorină pentru transportatori până la sfârșitul anului
