Copil lovit pe trecerea de pietoni. Șoferița a plecat de la locul accidentului

Un copil în vârstă de 9 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni, în orașul Roznov, iar șoferița și-a continuat drumul fără să oprească.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov au fost sesizați pe 4 mai, în jurul orei 10:00, cu privire la producerea accidentului, care ar fi avut loc în aceeași zi, în jurul orei 07:30, pe strada Libertății.

Din cercetările efectuate a reieșit că minorul traversa regulamentar strada, pe trecerea pentru pietoni, în momentul în care a fost acroșat de un autoturism. După impact, conducătorul auto nu a oprit pentru a acorda ajutor și a părăsit locul accidentului.

Copilul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Neamț pentru îngrijiri medicale.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat autoturismul implicat și au stabilit că la volan se afla o femeie în vârstă de 54 de ani, din Roznov.

Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.