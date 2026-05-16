Copil de 11 ani accidentat pe o trecere de pietoni în Târgu Neamț

Un minor în vârstă de 11 ani a fost rănit în urma unui accident produs în orașul Târgu Neamț, pe bulevardul Ștefan cel Mare. Incidentul a avut loc în data de 15 mai, în jurul orei 17:19.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, un bărbat în vârstă de 47 de ani, din județul Suceava, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins și accidentat copilul în timp ce acesta traversa strada pe o trecere de pietoni marcată și semnalizată corespunzător, deplasându-se pe bicicletă.

În urma impactului, minorul a fost rănit și transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.