Polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară Neamț și Compartimentul de Analiză și Prevenirea Criminalității Neamț au desfășurat activități preventive în Tabăra Oglinzi, pentru elevii și tinerii români din afara granițelor țării care și-au petrecut vacanța în România, în cadrul Programului de Tabere ARC. Activitățile au fost organizate în penultima săptămână de vacanță, 25 -30 august, înainte de începerea școlii.

“În cadrul dezbaterilor și discuțiilor purtate cu copiii, polițiștii au subliniat importanța educației în formarea tinerilor și a respectării măsurilor de siguranță atrăgând atenția asupra modalităților de petrecere a timpului liber, astfel încât, tinerii să nu fie implicați în activități antisociale și nici să nu fie victime ale diverselor tipuri de infracțiuni.

Discuțiile cu copiii au vizat: siguranța în mediul online, siguranța rutieră, siguranța bunurilor personale, grupul de prieteni cu care își petrec timpul liber dar și formele delicvenței juvenile.

Un aspect interesant al dezbaterilor desfășurate cu tinerii prezenți au constituit aspectele legislative diferite din țările din care provin și legislația din România precum și modalitățile și modelele preventive din fiecare țară. Astfel, au fost dezbătute probleme precum răspunderea minorilor în fața legii, siguranța rutieră și siguranța online dar și abordarea politicilor antidrog”, a precizat agent principal Maria Andreea Atomei, purtător de cuvânt al IPJ Neamț.

La cele 9 serii de tabere ce au avut loc în această vară în Tabăra Oglinzi au participat aproximativ 1.142 de copii din Ucraina, Republica Moldova, Italia, Danemarca, Emiratele Arabe Unite, Grecia și Marea Britanie, împreună cu 28 de voluntari. Taberele ARC sunt organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Direcția Județeană pentru Tineret Neamț.

A.C.