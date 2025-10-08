Copac căzut peste o mașină, degajat de pompieri. Proprietarul mașinii a mutat autoturismul înainte de intervenție

Un incident a avut loc astăzi, după ce un copac a căzut peste o mașină într-o parcare de pe strada Mihai Viteazu din Pîatra Neamț. Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, autoturismul aflat în apropiere a fost îndepărtat de proprietarul acestuia înainte de sosirea echipajelor de intervenție, limitând astfel posibilele pagube. Din primele informații, doar luneta mașinii. Este de remarcat intervenția rapidă și promptă a echipajul ISU, care a a acționat pentru îndepărtarea rapidă a copacului.

Autoritățile recomandă în această șoferilor prudență în trafic, în special în perioade cu vânt puternic sau precipitații, când astfel de incidente pot surveni frecvent. De asemenea, dacă observați arbori înclinați sau crengi rupte în apropierea parcărilor, apelați numărul unic de urgență 112 și evitați să interveniți fără echipament adecvat. (M.N.)