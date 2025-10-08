ACTUALITATEFAPT DIVERSNEAMȚ

Copac căzut peste o mașină, degajat de pompieri. Proprietarul mașinii a mutat autoturismul înainte de intervenție

de Vlad Bălănescu

Copac căzut peste o mașină, degajat de pompieri. Proprietarul mașinii a mutat autoturismul înainte de intervențieUn incident  a avut loc astăzi, după ce un copac a căzut peste o mașină într-o parcare de pe strada Mihai Viteazu din Pîatra Neamț. Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, autoturismul aflat în apropiere a fost îndepărtat de proprietarul acestuia înainte de sosirea echipajelor de intervenție, limitând astfel posibilele pagube. Din primele informații, doar luneta mașinii. Este de remarcat intervenția rapidă și promptă a  echipajul ISU, care a  a acționat pentru îndepărtarea  rapidă a copacului.

Autoritățile recomandă în această șoferilor prudență în trafic, în special în perioade cu vânt puternic sau precipitații, când astfel de incidente pot surveni frecvent. De asemenea, dacă observați arbori înclinați sau crengi rupte în apropierea parcărilor, apelați numărul unic de urgență 112 și evitați să interveniți fără echipament adecvat. (M.N.)

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
