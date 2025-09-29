Controverse în cazul accidentului mortal produs în Nistria

Actualizare: Bărbatul care a mutat utilajul agricol a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,33. El avea permisul anulat.

Știre inițială: O tragedie s-a petrecut joi, 25 septembrie, la Nistria, când o femeie a murit și o alta a fost grav rănită în timp ce se aflau pe acostamentul unei străzi, lovite în plin de un utilaj agricol.

Primele informații spuneau că acest utilaj era condus de un minor de 14 ani, dar au apărut unele suspiciuni că această versiune a evenimentului ar fi falsă. Știri pe Surse relatează că există suspiciuni că bărbatul ar fi fost cel care se afla, de fapt, la volan, iar minorul ar fi fost pus să își asume vina după impact. Femeia care a supraviețuit coliziunii susține că la volanul utilajului agricol nu se afla minorul de 14 ani, ci un bărbat de 49 de ani, care ar fi consumat alcool.

Ancheta poliției a arătat că, ulterior accidentului, bărbatul de 49 de ani a mutat utilajul agricol fără acordul poliției. El a fost reținut pe 26 septembrie și plasat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Neamț.