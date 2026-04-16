Control din ușă în ușă pentru asigurarea locuințelor, deși statul are deja baza de date. Proiectul ridică semne de întrebare

Un proiect de lege aflat în dezbatere propune ca polițiștii și pompierii să verifice direct, pe teren, dacă proprietarii de locuințe și-au încheiat asigurarea obligatorie. Măsura vine după ani în care obligația legală a fost, în mare parte, ignorată.

Totuși, inițiativa ridică o întrebare firească: de ce sunt necesare controale din ușă în ușă, în condițiile în care existența poliței poate fi verificată online, în baze de date deja funcționale?

Date există, dar controlul rămâne pe teren

În prezent, proprietarii își pot verifica singuri polița pe platforma Ghișeul.ro sau pe site-ul PAID, folosind CNP-ul sau adresa imobilului. Cu toate acestea, proiectul prevede verificări fizice, transferând responsabilitatea de la primării către structurile Ministerului Afacerilor Interne.

În cazul în care legea va fi adoptată în forma actuală, cei care nu pot face dovada unei polițe riscă amenzi între 100 și 500 de lei, aplicate pe loc.

O obligație veche, respectată de puțini

Deși asigurarea obligatorie a locuinței există de aproximativ 15 ani, doar 2,4 milioane de locuințe sunt acoperite, din aproape 10 milioane la nivel național. Costul unei polițe este relativ redus, între 50 și 130 de lei pe an, iar aceasta acoperă riscuri majore precum cutremurul, alunecările de teren și inundațiile.

Specialiștii spun că lipsa controalelor a dus la această situație, însă exemplele punctuale arată că sancțiunile pot crește gradul de conformare. În comuna Corbeanca, aproape 1.800 de amenzi aplicate într-un an au dus la o creștere de 30% a numărului de locuințe asigurate.

Între eficiență și birocrație

În forma actuală, proiectul mizează pe verificări directe, deși infrastructura digitală există. Rămâne de văzut dacă varianta finală va păstra această abordare sau dacă autoritățile vor opta pentru soluții care să utilizeze mai eficient datele deja disponibile.

Deocamdată, proiectul este în dezbatere, iar modul concret de aplicare a controalelor ar putea suferi modificări.

