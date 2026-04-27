Controale și intervenții ale poliției în Neamț. Peste 350 de sancțiuni și 22 de permise suspendate în doar două zile

de Popa Denisa

Polițiștii din Neamț au intervenit la 87 de evenimente în ultimele 48 de ore, majoritatea sesizate prin apeluri la 112, și au aplicat sute de sancțiuni pentru neregulile constatate.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, 75 dintre intervenții au fost solicitate de cetățeni prin numărul unic de urgență. În urma acțiunilor desfășurate pentru prevenirea faptelor antisociale, oamenii legii au aplicat 365 de sancțiuni contravenționale, dintre care 156 au fost avertismente scrise.

Pe linie rutieră, polițiștii au intensificat controalele pentru creșterea siguranței în trafic. Astfel, a fost constatată o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, iar 22 de șoferi au rămas fără permis de conducere. De asemenea, au fost retrase 9 certificate de înmatriculare.

În același interval, polițiștii au intervenit și în cazuri de violență domestică, fiind emise 8 ordine de protecție provizorii.

Șofer băut, reținut după ce a intrat cu mașina într-un gard la Costișa. O persoană a fost rănită
Șoferi sub influența alcoolului și accidente în lanț în Neamț. O persoană și-a pierdut viața
Percheziții în Neamț în cadrul Operațiunii Jupiter

