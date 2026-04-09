ACTUALITATENEAMȚInfracțional Neamț

Controale și incidente pe șoselele din Neamț, într-o singură zi. Alcool la volan, refuz de probe și transport ilegal de lemn

de Popa Denisa

O singură zi a fost suficientă pentru ca polițiștii din Neamț să descopere mai multe fapte grave în trafic, de la transport ilegal de material lemnos până la conducători auto aflați sub influența alcoolului.

Pe data de 8 aprilie, primul caz a fost înregistrat în localitatea Târzia, unde polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au oprit o autoutilitară încărcată cu lemn. La volan se afla un bărbat de 56 de ani, din Târgu Neamț. Verificările au arătat că acesta nu deținea documente legale pentru transportul materialului lemnos. În urma cubajului efectuat de specialiștii silvici, s-a stabilit o cantitate de peste 6,8 metri cubi de lemn. Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru transport ilegal de material lemnos.

Seara a adus alte intervenții pentru polițiști. La Roman, un bărbat de 37 de ani, din Cordun, a fost observat conducând haotic pe o stradă din oraș. Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Situația s-a complicat după ce șoferul a refuzat să meargă la spital pentru recoltarea probelor biologice, fapt ce a dus la întocmirea unui dosar penal.

Un alt caz grav a fost înregistrat în Dumbrava Roșie. Un bărbat de 59 de ani a fost oprit în trafic de polițiști, iar testarea a indicat o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deși i-a fost reținut permisul și s-a ales cu dosar penal, acesta nu s-a oprit aici. La scurt timp, a fost prins din nou la volan, conducând haotic, având o alcoolemie de 1,06 mg/l. De această dată, s-a ales cu un nou dosar penal, inclusiv pentru conducere fără permis, și a fost reținut pentru 24 de ore.

Un accident a avut loc în aceeași zi, în jurul orei 8:00, în Piatra Neamț, pe strada Izvoare. Un bărbat de 37 de ani, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, a intrat în coliziune cu un motociclu condus de un bărbat de 58 de ani. În urma impactului, motociclistul a fost rănit. Testările alcoolscopice au arătat că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool, însă polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Vreme de iarnă până în Sâmbăta Mare
Vreme de iarnă până în Sâmbăta Mare

