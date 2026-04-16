Controale la Lacul Izvorul Muntelui. Amenzi pentru pescari și avertisment privind prohibiția

de Popa Denisa

Controale la Lacul Izvorul Muntelui. Amenzi pentru pescari și avertisment privind prohibițiaPolițiștii din Neamț au desfășurat o acțiune de amploare pentru combaterea braconajului piscicol și protejarea resurselor acvatice în zona Lacului Izvorul Muntelui Bicaz.

Acțiunea a avut loc pe data de 14 aprilie și a fost organizată de Biroul Județean de Poliție Transporturi Neamț, cu sprijinul specialiștilor din cadrul A.J.V.P.S. Neamț.

În cadrul controalelor au fost verificați 37 de pescari și 12 ambarcațiuni. În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.000 de lei, pentru încălcarea legislației privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii.

Potrivit IPJ Neamț: „Biroul Județean de Politie Transporturi Neamț informează faptul că prin Ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu numărul 23/297/2025, în perioada 09 aprilie – 07 iunie a.c., a fost instituită perioada de prohibiție pe luciul de apa al lacului de acumulare Izvorul Muntelui Bicaz”.

Controalele vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea braconajului piscicol și protejarea mediului.

Foto: IPJ Neamț

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
