Controale în toate centrele care găzduiesc persoane cu dizabilități

Timp de câteva luni se desfășoară o campanie națională care are ca obiectiv verificare tuturor centrelor care găzduiesc persoane cu dizabilități. Acțiunea anunțată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială are loc în perioada martie – mai. „Campania urmărește, în principal, asigurarea calității și respectarea standardelor minime obligatorii de către serviciile sociale rezidențiale publice și private, conform prevederilor Ordinului nr. 82/2019 privind standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, anunță ANPIS.

Verificările au loc la nivel național și vizează:

condițiile de organizare și funcționare a serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

respectarea standardelor de cost pentru finanțarea serviciilor sociale, organizate și administrate în condițiile legii, de către furnizorii de servicii sociale, conform H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Serviciile sociale supuse controlului:

419 servicii sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități, respectiv: centrele de abilitare și reabilitare; centrele de îngrijire și asistență; centrele respiro/centre de criză;

27 centre rezidențiale cu plan de restructurare în 103 servicii sociale;

servicii rezidențiale care își desfășoară activitatea fără a deține licență de funcționare sau licență provizorie, în conformitate cu prevederile.

Inspectorii sociali vor monitoriza respectarea cerințelor legale și a standardelor de calitate, pentru a garanta condiții optime de trai și protecție persoanelor adulte cu dizabilități, contribuind astfel la promovarea drepturilor și incluziunii acestora în societate. La finalul campaniei, ANPIS va elabora, pe baza rapoartelor transmise de la nivel județean, un Raport tematic național, care va include constatările, concluziile și măsurile dispuse în urma verificărilor efectuate.

FOTO: ANPIS Facebook