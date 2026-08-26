Controale în domeniul silvic, în Neamț. Amenzi de peste 42 000 de lei și zeci de metri cubi de lemn confiscați

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu reprezentanții structurilor silvice, au desfășurat, în perioada 20-26 august 2026, două acțiuni pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic.

„În cadrul activităților au fost verificate 16 transporturi de materiale lemnoase, fiind constatate 19 contravenții, dintre care 16 la Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și 3 la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate a fost de 42.650 de lei.

Totodată, în urma controalelor au fost confiscate fizic aproximativ 77,55 metri cubi de materiale lemnoase, fiind dispuse și măsuri de confiscare valorică pentru o cantitate de 15,38 metri cubi. Valoarea totală a materialelor lemnoase care au făcut obiectul măsurilor de confiscare a fost de aproximativ 39.500 de lei”.

În urma verificărilor, polițiștii s-au sesizat și cu privire la săvârșirea a două infracțiuni prevăzute de Codul silvic.

La 20 august, în urma verificării stocurilor faptice din depozitul unui operator economic din județul Neamț și a comparării acestora cu datele din aplicația SUMAL 2.0, a fost identificată o diferență de 71,393 metri cubi de material lemnos, reprezentând 40,88% din stocul scriptic. În acest caz au fost demarate cercetări pentru infracțiunea privind diferențele dintre stocul fizic și cel scriptic al materialelor lemnoase.

Patru zile mai târziu, pe DN2-E85, polițiștii au oprit un ansamblu rutier care transporta 23,99 metri cubi de cherestea, fără ca transportul să fie însoțit de un aviz valabil în SUMAL 2.0. A fost deschis un dosar penal pentru transportul materialelor lemnoase fără proveniență legală, iar autovehiculul și întreaga cantitate de cherestea, în valoare de aproximativ 16 900 de lei, au fost indisponibilizate.

În aceeași zi, pe DN15D, oamenii legii au identificat o autoutilitară care transporta 4,0128 metri cubi de lemn de foc din specia carpen, fără aviz valabil în SUMAL 2.0. Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată.

Polițiștii anunță că verificările în domeniul silvic vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea transportului, depozitării și comercializării ilegale a materialelor lemnoase și pentru asigurarea trasabilității acestora.

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Foto: IPJ Neamț