Controale dure în trafic și la transportul de lemn în Neamț. Zeci de amenzi și permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au desfășurat acțiuni ample în trafic și în domeniul silvic, aplicând sancțiuni numeroase și confiscând cantități semnificative de material lemnos.

În cadrul controalelor efectuate la trecerile la nivel cu calea ferată fără bariere, polițiștii rutieri au aplicat 92 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 38 au fost pentru nerespectarea regulilor la trecerile de cale ferată, iar alte 54 pentru diverse abateri rutiere.

Pentru încălcări grave, 11 șoferi au rămas fără permis, iar 5 autovehicule au fost scoase din circulație din cauza problemelor tehnice. De asemenea, au fost constatate 3 infracțiuni rutiere, fiind întocmite dosare penale.

În paralel, polițiștii din Bicaz au acționat pentru combaterea tăierilor și transporturilor ilegale de lemn. În urma verificărilor, au fost aplicate 14 sancțiuni și confiscată o cantitate totală de 73,08 metri cubi de material lemnos fără acte.

Un caz relevant a avut loc în dimineața zilei de 19 martie, când o autoutilitară oprită în trafic transporta mai mult lemn decât figura în documente. Verificările au arătat un surplus de 2,26 metri cubi, iar emitentul avizului a fost amendat cu 2.000 de lei, lemnul fiind confiscat.

Mai mult, acesta nu era la prima abatere, fiind sancționat de două ori în ultimul an pentru fapte similare. În acest caz, polițiștii au deschis și dosar penal pentru transport ilegal de material lemnos.

