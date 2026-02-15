Contractele part-time condiționate de digitalizarea Fiscului

Digitalizarea ANAF ar trebui să se încheie până la sfârșitul acestui an. În aceste condiții premierul Ilie Bolojan a anunțat că ar trebui să reintre în vigoare plata contribuțiilor sociale proporțional cu numărul de ore lucrate, astfel încât contractele part-time să nu mai fie supra fiscalizate așa cum se întâmplă acum. Demnitarul susține că taxarea contractelor de muncă cu timp parțial la fel ca cele cu normă întreagă s-a datorat incapacității Fiscului și al inspectorilor de muncă de a verifica realitatea.

„Ar trebui ca dacă lucrezi, să spunem, cu jumătate de normă, să plătești direct proporțional și contribuția. Dacă vă aduceți aminte, această măsură a fost luată anii trecuți, pentru că s-a constatat că în foarte multe domenii oamenii își făceau contracte de muncă cu durată parțială, să dau un exemplu, în taximetrie, de câteva ore, dar lucrau practic cu normă întreagă și, din păcate, pe fondul incapacității ANAF și acelor de instituții ITM, de exemplu, de a verifica aceste lucruri, au luat, așa cum am luat și noi, niște măsuri generale ca să limităm acest fenomen”, a explicat Ilie Bolojan.

Taxarea în raport de numărul de ore muncite ar trebui să aibă loc cel târziu până la finalul anului 2026. „În acești ani, unul din elementele de bază la care am lucrat este digitalizarea ANAF și pentru prima dată creșterea de încasări la bugetul de stat s-a făcut și pe baza creșterii capacității ANAF de a încasa aceste resurse. Cred că suntem în situația în care, dacă se finalizează digitalizarea, mi s-ar părea fezabil, de exemplu, ca imediat după ce se finalizează, ar trebui să se finalizeze anul acesta până la final, să reintre în vigoare plata obligațiilor direct proporțional cu numărul de ore. Pentru că, într-adevăr, asta ar și încuraja munca în România, să muncești mai mult, o normă și jumătate, și să plătești direct proporțional cu cât muncești”, a punctat prim ministrul.

În acest moment pentru un contract de muncă cu timp parțial se datorează contribuții la nivelul salariului minim pe economie, chiar dacă timpul efectiv lucrat este la jumătate. Supra taxarea este valabilă doar dacă salariatul are venituri mai mici decât salariul minim pe economie. Sunt exceptate contractele part-time în cazul elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani, ucenicii care au mai puîin de 18 ani, pensionarii, persoanele cu dizabilități, precum și salariații cu mai multe contracte cu timp parțial care cumulează cel puțin salariul minim pe economie.