Contrabandă cu țigări, bani negri și arme neautorizate, scoase la iveală în Neamț și Suceava. Doi bărbați reținuți

Nouă percheziții domiciliare au fost efectuate pe data de 5 noiembrie în județele Neamț și Suceava, în cadrul operațiunii JUPITER. Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, care au pus în executare șase mandate de percheziție în județul Neamț și alte trei în județul Suceava.

Ancheta este derulată într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț și vizează deținerea a peste 10 000 de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător.

Potrivit IPJ Neamț: „În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate 79.600 de țigarete, nemarcate corespunzător precum și 106.450 de lei, proveniți din săvârșirea infracțiunii anterior menționate și două arme neletale, neautorizate”.

Cele două persoane reținute sunt un bărbat în vârstă de 26 de ani din județul Suceava și un bărbat de 66 de ani din județul Neamț.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

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Foto-video: IPJ Neamț