Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Polițiștii din Iași au descoperit sute de articole vestimentare și parfumuri inscripționate cu numele unor mărci de renume, suspectate a fi contrafăcute. În total, peste 500 de bunuri au fost ridicate în cadrul unei acțiuni des fășurate pe 14 noiembrie.

Trei percheziții și o oprire în trafic

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Iași, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind contrabanda și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

În urma verificărilor efectuate la una dintre locațiile vizate, oamenii legii au descoperit 196 de articole vestimentare de diferite mărci, pentru care nu au putut fi prezentate documente legale de proveniență.

Tot în cadrul acțiunii, polițiștii au oprit în trafic, în municipiul Iași, un autoturism în interiorul căruia se aflau 319 articole vestimentare, parfumuri și accesorii de firmă, fără acte justificative.

Potrivit anchetatorilor, produsele ar fi fost cumpărate dintr-un alt stat cu o zi înainte.

„Toate bunurile susceptibile a fi contrafăcute au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, continuă investigațiile pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Sprijin coordonat între mai multe structuri

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (S.A.S.), precum și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Cercetările sunt în desfășurare, urmând ca la finalul acestora să fie stabilite măsurile legale care se impun.

În ultima perioadă, polițiștii economici din județul Iași au intensificat controalele pentru depistarea bunurilor contrafăcute comercializate pe piața locală sau introduse ilegal în țară. Astfel de acțiuni vizează atât combaterea evaziunii fiscale, cât și protejarea mărcilor înregistrate și a consumatorilor care pot fi induși în eroare de produsele false.