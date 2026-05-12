Contestații în lanț pe A8: tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos, din nou blocat între Danlin și UMB

Contractul pentru construcția tronsonului Târgu Neamț – Târgu Frumos al Autostrăzii A8 este din nou în impas, după ce asocierea Danlin XXL – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta a depus o nouă contestație împotriva desemnării drept câștigătoare a grupului UMB.

Este al doilea episod major de dispută pe această procedură. După ce inițial Danlin XXL fusese declarat câștigător, rezultatul a fost întors în instanță de UMB, care a obținut reevaluarea ofertelor și, ulterior, atribuirea contractului. Semnarea părea iminentă, însă noua contestație readuce proiectul în blocaj.

Miza: utilajele declarate în ofertă

De această dată, disputa nu mai vizează punctajele sau evaluarea financiară, ci capacitatea reală de execuție. Danlin XXL susține că utilajele prezentate de UMB în ofertă nu ar fi, în realitate, disponibile pentru acest contract.

Potrivit documentației de atribuire, constructorii trebuie să demonstreze că dispun, pe întreaga perioadă de mobilizare (1 mai 2026 – 1 februarie 2030), de un set consistent de echipamente: stații de asfalt și betoane, zeci de autobasculante, excavatoare, autogredere, macarale grele și instalații pentru piloți forați.

Contestatarii susțin că aceste echipamente sunt deja implicate în alte lucrări majore, în special pe Autostrada A7, dar și pe alte tronsoane ale A8 și pe Drumul Expres Focșani – Brăila.

Lucrări în derulare vs. noi contracte

Unul dintre argumentele invocate este legat de stadiul lucrărilor pe șantierele unde UMB ar avea deja mobilizate utilajele. Datele CESTRIN indică procente de execuție între 40% și 73% pentru loturile de pe A7, cu termene estimate de finalizare în vara anului 2026.

În aceste condiții, Danlin XXL susține că este dificil de justificat cum aceleași echipamente ar putea fi relocate la timp pentru noul contract, fără a afecta lucrările în curs.

De asemenea, contestatarii acuză Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) că nu ar fi verificat efectiv disponibilitatea utilajelor, limitându-se la documentele depuse în ofertă.

Diferențe de preț și un istoric tensionat

Oferta UMB, declarată câștigătoare după reevaluare, este de 4,87 miliarde lei fără TVA, cu aproximativ 20% sub valoarea minimă estimată de peste 6 miliarde lei. Oferta Danlin XXL, desemnată inițial câștigătoare în 2025, era ușor mai mică – 4,76 miliarde lei.

Diferențele nu sunt însă decisive în această etapă, disputa mutându-se în zona tehnică și a capacității reale de execuție.

Termen-limită sub presiune

Blocajul apare într-un moment critic. Toate contractele de autostradă finanțate prin programul SAFE sunt în prezent în contestații, iar termenul-limită pentru semnare este finalul lunii mai.

O eventuală prelungire a procedurilor poate duce la întârzieri în lanț pentru proiectele de infrastructură mare, inclusiv pentru A8 – una dintre cele mai așteptate autostrăzi din regiunea Moldovei.

Până la o decizie finală, tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos rămâne, din nou, blocat în disputele dintre constructori, cu șantierul încă departe de start.

Z.C.