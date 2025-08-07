Joseni DitrauLucrările pentru unul dintre loturile Autostrăzii Unirii A8 vor întârzia. Contractul pentru lotul Joseni-Ditrău a fost atribuit în data de 1 iușie, anul acesta asocierii din care face parte firma nemțeană Danlin XXL, care a avut o ofertă de peste 820 milioane lei. Contractul ar fi trebuit să fie semnat în zece zile de la acea dată, dar acest nu s-a mai întâmplat deoarece a fos depusă o contestație la licitație.

Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB – Tehnostrade SRL a depus acțiunea la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Decizia acestei instituții a venit miercuri, 7 iulie. CNSC „admite contestația în parte și dispune remedierea”, se precizează în decizie, fără a fi date mai multe detalii în prezent privind modul în care se va rezolva această situație.

Termenul de realizare pentru Lotul 1D Joseni – Ditrău este de 34 de luni din care 10 luni pentru proiectare și doi ani pentru execuție. Are 14,4 kilometri lungime și conține 21 de pasaje şi viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor; nod rutier la Ditrău; descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grinţieş, pentru a se asigura funcţionarea independentă.

Pe traseul dintre Joseni şi Ditrău urmează a fi amenajat câte un spaţiu de servicii (stânga/dreapta) care include zonă comercială, benzinării, 12 spaţii de încărcare pentru maşini electrice precum şi toalete.

