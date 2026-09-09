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Consilierul primarului din Suceava postează fake-news-uri! Postarea, viralizată pe internet, a creat panică și-a pus în dificultate autoritățile

de Croitoru Angela

O postare distribuită online de Andrei Bacoș, consilier local și consilier personal al primarului municipiului Suceava, a provocat agitație în rândul populației și a mobilizat autoritățile, în contextul mesajului RO-Alert transmis marți seară, 8 septembrie 2026.

Bacoș a publicat o imagine prezentată drept fotografia unei drone prăbușite și a susținut că „un obiect neidentificat s-ar fi prăbușit la aproximativ 10 km de municipiul Suceava, în direcția Stroiești”.

Imaginea falsă care a fost distribuită care ar fi arătat drona prăbușită

Informația a fost preluată și verificată de autorități, care au anunțat ulterior că nu s-a confirmat existența vreunui obiect căzut din spațiul aerian. Prefectul județului Suceava a precizat că informația distribuită în mediul online era falsă.

Postarea, publicată în timpul avertizării RO-Alert

Mesajul lui Andrei Bacoș a apărut după ce IGSU transmisese o avertizare RO-Alert pentru mai multe județe din nord-estul țării, inclusiv Suceava, în urma detectării unei ținte aeriene în zona Roman.

Într-un moment în care populația era deja îngrijorată, postarea privind presupusa dronă prăbușită a fost distribuită rapid pe rețelele sociale. Mai multe persoane au solicitat informații de la ISU și IPJ Suceava, iar autoritățile au făcut verificări în zona indicată.

La fața locului s-a constatat că era vorba despre un incendiu izbucnit pe un deal. Nu au fost identificate elemente care să confirme prăbușirea unei drone sau a unui alt obiect din spațiul aerian.

Andrei Bacoș: „Probabil că era mai bine să ajung mai întâi la fața locului”

Ulterior, consilierul a revenit cu precizări și și-a cerut scuze pentru îngrijorarea creată.

În urma mesajului RO-ALERT prin care eram informați că, timp de aproximativ 90 de minute, exista posibilitatea ca obiecte necunoscute să cadă din spațiul aerian, am fost contactat de o persoană cunoscută din zona Stroiești, care mi-a spus că a auzit o bubuitură, urmată de un fum negru și o flacără”, a transmis acesta.

Bacoș a susținut că a publicat informația cu intenția de a lămuri situația și că a plecat ulterior spre locul indicat. Ajuns în zonă, ar fi constatat că era vorba despre un incendiu.

Îmi cer scuze dacă prin postarea mea am indus îngrijorare sau panică vreunei persoane. Recunosc că poate m-am grăbit să transmit informația și, privind retrospectiv, probabil că era mai bine să ajung mai întâi la fața locului și abia apoi să postez”, a mai precizat consilierul.

Acesta a afirmat că a acționat cu bună-credință, pe baza informațiilor primite și a avertizării oficiale, și a anunțat că pe viitor va verifica informațiile înainte de a le transmite public.

Incidentul readuce în atenție responsabilitatea persoanelor cu funcții publice în comunicarea unor informații neverificate, mai ales în timpul unor situații de alertă, când orice mesaj distribuit online poate amplifica rapid panica.

Este de precizat că Andrei Bacoș a fost cunoscut drept „activist civic”, care între timp a devenit consilier local al municipiului Suceava și consilierul primarului municipiului Suceava.

Probleme cu fake news și la Neamț

IPJ Neamț a atras atenția că au fost distribuite postări cu informații false privind o dronă care s-ar fi prăbușit în parcul central din Piatra Neamț.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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