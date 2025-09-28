Avion mic Consilier AUR, rănit în accidentul aviatic de la Iași. A rămas fără picioare după operație
Consilier AUR, rănit în accidentul aviatic de la Iași. A rămas fără picioare după operație

alexandru
de alexandru

Pilotul Marian Jan Chirița, consilier local AUR și șef al Comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iași, a rămas fără picioare în urma accidentului aviatic produs sâmbătă, în curtea unei unități militare din Iași. Medicii de la Spitalul „Sfântul Spiridon” au fost nevoiți să îi amputeze ambele picioare pentru a-i salva viața.

Arhitectul ieșean se află internat în stare gravă, urmând să fie supus luni unei noi intervenții chirurgicale, de această dată pentru tratarea arsurilor.

Celălalt pasager al avionului, un polițist, este internat în același spital și are o stare stabilă.

Avionul de mici dimensiuni pilotat de Marian Jan Chirița s-a prăbușit sâmbătă și a luat foc imediat după impactul cu solul. Potrivit apropiaților, aparatul de zbor îi aparținea consilierului AUR și se afla în stare foarte bună, acesta fiind un pilot cu experiență și cu numeroase ore de zbor la activ.

Denisa POPA

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
