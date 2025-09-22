Consfătuiri ale cadrelor didactice pe tema modificărilor legislative din educație – învățământ primar

De către

Inspectoratul Școlar al Județului (ISJ) Neamț organizează în cursul acestei săptămâni (în perioada 23 -25 septembrie) ședințe zonale în care vor fi discutate noile modificări legislative cu cadrele didactice din învățământul primar.

Programul acestor consfătuiri este următorul:

23 septembrie 2025 – orele 14:00 – 16:00 – la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț -pentru orașul Târgu-Neamț și comunele din zona adiacentă;

– orele 14:00 – 16:00 – la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț -pentru din zona adiacentă; 24 septembrie 2025 – orele 14:00 -16:00 – la Colegiul Național “Petru Rareș” Piatra-Neamț – pentru municipiul Piatra-Neamț și zonă ;

– orele 14:00 -16:00 – la Colegiul Național “Petru Rareș” Piatra-Neamț – pentru municipiul ; 25 septembrie 2025 -orele14:00 -16:00 – la Colegiul Național “Roman-Vodă” Roman -pentru municipiul Roman și zonă.

Ședințele zonale vor avea loc în sălile de festivități ale unităților de învățământ amintite.

Reprezentanții ISJ Neamț vor prezenta ultimele modificări legislative pe structura anului școlar 2025 – 2026, Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământ preuniversitar, Legea nr. 141/ 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Metodologia privind portofoliul educațional al preșcolarului și al elevului din învățământul preuniversitar, Statutul elevului etc.

La aceste ședințe participă cadre didactice din învățământul preșcolar și primar care vor putea pune întrebări despre aceste modificări legislative.

Angela Croitoru