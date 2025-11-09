INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Conflict terminat cu arestare la Roman. Un bărbat a fost reținut după ce și-a înjunghiat prietenul

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 32 de ani din municipiul Roman a fost reținut de polițiști, după ce, în noaptea de 7 spre 8 noiembrie, ar fi înjunghiat cu un cuțit un tânăr de 25 de ani, în urma unui conflict izbucnit pe fondul unor discuții în contradictoriu.

Potrivit IPJ Neamț, incidentul s-a petrecut în jurul orei 2:45, într-un imobil din Roman, unde cei doi se aflau împreună. Pe fondul unui schimb de replici, între bărbați a izbucnit o altercație, iar cel de 32 de ani l-ar fi lovit pe tânăr cu un cuțit în zona feței.

Victima s-a prezentat ulterior la Spitalul din Roman, în jurul orei 4:30, unde a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au informat victima cu privire la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă aceasta a refuzat.

În baza probelor administrate, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în data de 8 noiembrie a fost prezentat instanței. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Roman a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

