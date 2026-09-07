Conflict soldat cu reținerea unui minor, la Zănești

Un conflict izbucnit în curtea unui imobil din localitatea Zănești s-a soldat cu reținerea unui minor de 16 ani, potrivit informațiilor furnizate de polițiști.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 6 septembrie, în jurul orei 18:25, atunci când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Săvinești au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la un conflict între mai multe persoane.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că, în curtea unui imobil din Zănești, între patru persoane, cu vârste de 16, 31, 45 și 52 de ani, domiciliate în Zănești și Roznov, ar fi izbucnit un conflict, în cadrul căruia aceștia și-ar fi aplicat reciproc mai multe lovituri.

Față de minorul de 16 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal.

Foto ilustrativă: arhivă

Z.C.