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Conflict sângeros la Piatra Neamț – un tânăr a fost înjunghiat în plină stradă

de Sofronia Gabi

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, a ajuns pe patul de spital în urma unei agresiuni care a avut loc în noaptea de 24 spre 25 august, în Piatra Neamț. Din primele informații agresiunea ar fi avut loc în cartierul Dărmănești, iar conflictul spontan dintre mai multe persoane s-a terminat cu un rănit. Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Ambulanță Județean Neamț salvatorii au fost solicitați în ajutor în jurul orei 02:00.

cuțin cu sânge25.08.2026, ora 02:12, Piatra Neamț – loc public, agresiune cu o victimă a unui conflict stradal, sex masculin, 22 ani, diagnostic: plagă tăiată cu cuțitul, torace posterior și flanc drept prin agresiune; victima a fost preluată de un echipaj cu asistent medical și predată la UPU a Spitalului Județean de urgență Piatra Neamț”, conform SAJ Neam.

Ancheta a fost preluată de oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț care trebuie să lămurească cauzele și condițiile în care a avut loc agresiunea.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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