Conferință la IPJ Neamț despre siguranța în școli. Caz de bullying semnalat chiar într-o grădiniță

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț a avut loc, joi, 5 martie, o conferință de presă dedicată siguranței în școli. Evenimentul a adunat la o masă reprezentanți ai Poliției, ai Inspectoratului Școlar, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și ai elevilor.

Au participat inspectorul principal Ojică Andreea Mădălina, șeful Biroului Siguranță Școlară Neamț, inspectorul școlar Antochi Elena-Amalia, reprezentantul DGASPC Neamț Simion Eugen și vicepreședinta Consiliului Județean al Elevilor, Buzdea Anastasia.

Discuțiile au vizat situația siguranței în unitățile de învățământ și măsurile luate pentru prevenirea violenței, a consumului de substanțe interzise sau a altor fapte care pot afecta elevii.

Potrivit datelor prezentate de Poliție, de la începutul anului școlar 2025-2026 au fost organizate aproximativ 300 de activități educative în școlile din județ, la care au participat peste 11 400 de elevi și cadre didactice. În cadrul întâlnirilor s-a discutat despre răspunderea penală a minorilor, bullying și cyberbullying, prevenirea faptelor violente, a furturilor sau a traficului de droguri și de persoane.

În perioada septembrie 2025 – februarie 2026 au fost organizate 13 acțiuni de control în zona unităților de învățământ, realizate împreună cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu Inspectoratul Școlar Județean. În urma acestor verificări au fost aplicate 139 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 86 725 de lei, pentru nerespectarea unor prevederi legale privind fumatul, ordinea publică, paza obiectivelor sau regulile de circulație.

Polițiștii au făcut și peste 70 de instruiri cu comercianții din apropierea școlilor, pentru a le reaminti că este interzisă vânzarea de alcool, energizante sau tutun către minori, dar și accesul acestora la jocuri de noroc.

Datele prezentate arată că, în primele cinci luni ale anului școlar, au fost sesizate 52 de infracțiuni în incinta sau în apropierea unităților de învățământ din județ. „Ponderea cea mai mare este reprezentată de infracțiunile de lovire sau alte violențe 65,38% din total, urmate de infracțiunile de amenințare 13,46% și furt 5,77%, purtare abuzivă, port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, câte 3,85%”.

În cadrul conferinței s-a vorbit și despre fenomenul bullyingului, care apare tot mai devreme. Reprezentantul DGASPC Neamț, Simion Eugen, a prezentat un caz recent dintr-o grădiniță din județ, arătând că astfel de comportamente pot apărea încă de la vârste foarte mici.

Specialiștii au spus că prevenirea acestor situații depinde de colaborarea dintre profesori, părinți și instituțiile care lucrează cu copiii. Elevii sunt încurajați să semnaleze orice formă de violență sau abuz.

Autoritățile au amintit și existența platformei sigurantascolara.ro, dar și a liniei telefonice SchoolHub – 0374 078 078, unde elevii, părinții sau profesorii pot primi gratuit consiliere psihologică în situații de violență sau bullying.