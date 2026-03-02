ADMINISTRAȚIEACTUALITATE

Conferațiile sindicale își exprimă nemulțumirea deoarece nu au fost invitate la reuniunea dedicată programului SAFE

de Vlad Bălănescu

Confederațiile sindicale reprezentative din România constată cu îngrijorare faptul că, în contextul organizării la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a reuniunii dedicate programului SAFE, cu participarea reprezentanților Comisiei Europene și ai DG DEFIS, confederațiile sindicale reprezentative nu au fost invitate la dialog.

Industria națională de apărare nu înseamnă doar operatori economici și patronate. Înseamnă, în primul rând, lucrători: specialiști, ingineri, tehnicieni și personal calificat care asigură funcționarea efectivă a capacităților industriale. Excluderea reprezentanților salariaților dintr-o discuție strategică privind viitorul industriei de apărare denotă o abordare incompletă și dezechilibrată.

Atragem atenția că viitorul industriei de apărare nu poate fi construit în absența unei strategii clare privind forța de muncă. În prezent, sectorul se confruntă cu deficit major de personal calificat, îmbătrânirea angajaților și lipsa investițiilor reale în formare profesională.

În opinia confederațiilor sindicale, discursul despre relansarea și modernizarea industriei de apărare riscă să mascheze, în realitate, probleme structurale vechi: incompetența managerială și corupția care au afectat acest sector ani la rând. Aceste vulnerabilități sunt reflectate în performanța economică și industrială modestă care a mai rămas în România.

Excluderea confederațiilor sindicale de la masa dialogului arată că este doar o chestiune care vizează importurile de tehnologie militară care vor adânci dependentele de securitate națională ale României de aliați. Pe de altă parte, vor adânci deficitul balanței comerciale și vor întări teza conform căreia acest împrumut de 16 miliarde de euro din programul SAFE este dedicat finanțării altor economii decât cea a României, în timp ce lucrătorii din industria națională de apărare și din sectoarele conexe sunt privați de oportunități reale de dezvoltare, investiții în capacități productive interne și crearea de locuri de muncă stabile și bine plătite.

Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa

Blocul Național Sindical

Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția

Confederația Sindicatelor Democratice din România

Confederația Sindicală Națională Meridian

