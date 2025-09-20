Conducta de gaz pentru șapte comune vecine va trece prin Piatra-Neamț

În ședința extraordinară a Consiliului Local Piatra-Neamț a fost aprobat, printre altele, proiectul prin care municipiul își dă acordul pentru folosința cu titlu gratuit a șapte terenuri, care urmează să fie traversate de conducta de gaz ce va alimenta șapte comune nemțene. Este vorba despre un proiect început acum trei ani, cu finanțare prin Anghel Saligny, prin care, în baza unei asocieri al cărei lider este comuna Ștefan cel Mare, va fi realizat sistemul de alimentare cu gaz metan în această localitate și în comunele: Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina (detalii găsiți aici).

Conducta de gaz va traversa șapte terenuri din Piatra-Neamț situate pe strada Fermelor și Mihai Viteazu, acordul pentru folosința gratuită fiind o formalitate legală care trebuia îndeplinită pentru realizarea acestui proiect.

Prin același proiect, municipalitatea pietreană își dă acordul și pentru accesul pe aceste terenuri, la locul în care vor fi amplasate echipamentele și țeava de gaz, pentru lucrările ulterioare cum ar fi lucrări de retehnologizare, reparații, revizii și remedieri avarii.

Angela Croitoru