Sunt cinci cazuri confirmate infectate cu coronavirus, sute de probe prelevate de la tot atâția suspecți și anchete epidemiologice extinse, așa încât situația va avea alte conotații în județul Neamț, în următoarea perioadă. În municipiul Piatra Neamț, anchetele în curs ar urma să stabilească suspecții în urma unui eveniment sportiv național desfășurat la Sala Polivalentă, fiind 42 din circa 200 de persoane, până aseară. Este evident că în curând situația va fi mai gravă și autoritățile se pregătesc intens.

Problema rămâne cu cei care nu spun de la bun început dacă și de unde vin, dacă au fost sau nu în contact cu persoane infectate. Toader Mocanu, noul manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, trage un serios semnal de avertizare și insistă ca cei care ajung în spital să răspundă cinstit la întrebările esențiale. Orice persoană posibil suspectă de a fi contactat coronavirusul poate răspândi exponențial boala, începând de la personalul ambulanței care-l transportă și până la personalul din spital și pacienții din preajma lui. Așa cum a fost cazul bărbatului de 34 de ani, din Piatra Neamț, care nu a spus decât după ce a ajuns la UPU că a participat la campionatul de dans sportiv de la Sala Polivalentă, unde a fost cel puțin o persoană infectată. Acum, 2 angajați de la Serviciul de Ambulanță Județean Neamț și 5 angajați din UPU Piatra Neamț sunt suspecți, izolați acasă și li se vor preleva probe. „Oamenii trebuie să înțeleagă clar că, dacă nu spun adevărul, atunci când sunt întrebați direct dacă vin din zone afectate sau au fost în contact direct sau apropiat cu o persoană infectată, pun în pericol personalul medical, pacienții, rudele acestora. În opinia mea, astfel de situații sunt periculoase și trebuie să se procedeze la tragerea lor la răspundere. Noi, la nivelul spitalului ne pregătim să facem față cazurilor care vor fi”, ne-a declarat Toader Mocanu.

Cortul pentru triaj este funcțional, de astăzi și urmează să mai ajungă trei containere. În plus, spațiul de izolare pentru pacienții care ajung la UPU a fost extins de la 3 paturi, la încă 7 paturi: „Pacienții care vin cu simptome de febră, dureri de gât, trebuie să meargă la cort unde se face triajul și dacă sunt suspecți, sunt plasați în izolator. Avem un izolator la UPU, cu 3 spații separate între ele. Am mai identificat spații pe care le amenajăm pentru izolatoare, încă 7 spații, la parter, unde a fost biroul de înregistrări nașteri. Ne pregătim să putem primi pacienții, dar oamenii trebuie să fie responsabili și sinceri. Vom mai primi 3 containere, o donație pentru spital, tot pentru triajul epidemiologic. Astăzi am distribuit în secții materialele de protecție care erau în magazie, pentru ca medicii șefi și asistentele șefe să nu rămână fără în momentul când magazia nu are program de lucru. Mai avem materiale de protecție, dar am rugat șefii de secție să le folosească adecvat, pentru că noi facem zilnic comenzi de aprovizionare, dar se știe că solicitările sunt multe, în toată țara”, a mai spus managerul interimar al spitalului județean.

Ultimele măsuri adoptate în toate spitalele, inclusiv la Piatra Neamț, este de limitare a internărilor bolnavilor cronic la 50%. Secția de Boli Infecțioase de la Piatra Neamț este toată, cu cele 50 de paturi, pusă la dispoziția persoanelor infectate cu coronavirus, Persoanele care au simptome – febră, tuse, respirație dificilă, oboseală, roșu în gât – trebuie să sune, mai întâi, la medicul de familie, sau la Direcția de Sănătate Publică Neamț la 0233.210524 și doar în caz de urgență se sună la 112, potrivit Ministerului Sănătății. De luni, 16 martie, probele de la pacienții suspecți sunt prelevate de echipajul de ambulanță care vine la domiciliul persoanei. Cei posibili infectați nu trebuie să se ducă la spitale. Iar, cea mai la îndemână formă de protecție este statul în casă, nemaivorbind de știutele reguli de igienă: spălatul des pe mâini, dezinfecția suprafețelor, folosirea batistei de unică folosință la strănut și tuse, etc. (C.I.)