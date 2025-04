Pe rolul Tribunalului Neamț a fost înregistrat dosarul penal în care primarul comunei Tarcău, Manole Dănuț Fîrțală este acuzat de comiterea infracțiunii de luare de mită. În cauză sunt alți doi acuzați, consilierul Sebastian Maxim, care a fost arestat preventiv simultan cu Fîrțală, dar și un al treilea nume, surpriză, viceprimarul Ion Lucian Popa (amănunte aici). Acesta exercită atribuțiile de primar după ce Fîrțală a fost plasat sub control judiciar și i s-a aplicat interdicția de a exercita funcția deținută la momentul comiterii faptei, cea de primar. Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței pe 29 aprilie, pentru verificarea măsurii preventive a controlului judiciar fiind stabilit termen la data de 5 mai.

Termenul de la începutul lunii viitoare este foarte important pentru primarul Fîrțală. Momentan, controlul judiciar al primarului este valabil până la data de 8 mai. Dar, dacă instanța decide prelungirea cu încă 60 de zile, primarul pierde mandatul și la Tarcău ar putea fi organizate din nou alegeri locale. Conform normelor legale în vigoare, mandatul unui primar încetează de drept în cazul în care acesta nu-și poate exercita funcția timp de 6 luni într-un an calendaristic. Ori Fîrțală este sub control judiciar de la finele anului trecut, iar o nouă prelungire duce la împlinirea termenului stabilit de lege: 6 luni într-un an calendaristic. Până acum decizia de menținere a măsurii preventive a fost a procurorului de caz, dar la trimiterea dosarului în instanță, verificarea măsurii preventive devine apanajul judecătorilor.

De menționat este faptul că primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a fost și el cercetat și judecat pentru fapte de corupție. Cu toate acestea și-a exercitat mandatul în tot acest timp, și chiar dacă recent a fost condamnat penal, își păstrează fotoliul. Asta deoarece instanța a decis condamnarea primarului Andrei la un an de închisoare pentru care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de doi ani, fără alte interdicții. Amânarea aplicării presupune că la finalul termenului de 2 ani, primarul Andrei nici măcar nu va avea cazier.

Necazurile primarului Fîrțală au început la finalul lunii mai a anului trecut când sediul primăriei și domiciliile unor persoane fizice au fost percheziționate de anchetatori. Ulterior Fîrțală și Maxim au fost arestați preventiv (amănunte aici și aici). La acel moment buletinele de vot erau deja tipărite și Manole Dănuț Fîrțală a candidat pentru un al doilea mandat, fiind ales de localnici în ciuda faptului că era privat de libertate și avea contracandidați. A câștigat scrutinul (amănunte aici), iar până la depunerea jurământului a fost eliberat din arest, fiind plasat sub control judiciar (amănunte aici). Nu a exercitat funcția nici o zi din noul mandat, atribuțiile fiind preluate de viceprimarul Ion Lucian Popa.

(G. S.)