Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat anularea concursului pentru funcțiile de director general de la unitățile teritoriale unde era conducere interimară. Este vorba de 16 structuri teritoriale și speciale din țară, printre care se numără și case teritoriale din Regiunea Nord-Est. Blocarea concursului a fost decisă după instalarea noii conduceri PSD la Ministerul Sănătății. Ministrul Alexandru Rogobete anunța public, imediat după instalarea la vârful Ministerului Sănătății, intenția de a verifica procedurile de ocupare a posturilor din teritoriu, acolo unde concursul fusese validat deja: „Voi audita toate concursurile pe care le-a organizat la Casele județene în ultimele luni”.

Proba scrisă a concursului urma să aibă loc pe 18 octombrie pentru ocuparea posturilor de directori generali la casele județene din Neamț, Bacău, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava și Timiș, precum și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. Se pare că planurile la nivel central vizează și înlocuirea altor 27 de directori din țară care și-au câștigat deja mandatele prin concurs.

Desființarea procedurilor despre care se susține că fuseseră organizate corect, a provocat o reacție din partea fostului președinte al CNAS, Horațiu Moldovan (susținut de PNL), care și-a dat demisia din funcție pe 23 octombrie. Acesta a acuzat o ingerință politică fără precedent asupra unei instituții care gestionează un buget de 87 de miliarde de lei, avertizând că menținerea interimatelor vulnerabilizează conducerile locale în fața presiunilor politice.

„Arătați actul care a impus anularea. Îi cer vicepreședintei Larisa Mezinu Bălan să explice public și urgent de ce a fost oprit un concurs aflat în desfășurare. A existat vreo suspiciune de fraudă sau vreo neregulă în organizare? (…) Cu fiecare prelungire a interimatului, directorii rămân la mâna celor care decid dacă îi mai țin în funcție. Acolo își face loc presiunea politică”, a transmis Horațiu Moldovan într-o postare publică.

Hotărârea de anulare a concursurilor este pusă pe seama Larisei Mezinu-Bălan, numită președinte interimar al CNAS pe 23 octombrie, imediat după plecarea lui Horațiu Moldovan. În 2023, a fost numită în Consiliul de Administrație al CNAS de premierul Marcel Ciolacu și aleasă vicepreședinte al instituției. Până la deblocarea procedurilor sau organizarea unor noi examene la nivel național, activitatea caselor din județele menționate va fi asigurată în regim de interimat.