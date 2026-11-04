Condiție de bază pentru majorarea sumelor destinate copiilor cu CES

Majorarea cu 50% a sumelor pentru hrană, îmbrăcăminte, rechizite și alte drepturi se aplică și copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în învățământul de masă, dacă aceștia sunt încadrați și în grad de handicap, informează Ministerul Muncii.

Informațiile privind aplicarea neunitară a acestor prevederi și numărul elevilor cu CES afectați țin de Ministerul Educației, precizează Ministerul Muncii.

În anul școlar 2026-2027, copiii și elevii cu CES beneficiază de o alocație zilnică de hrană de 32 de lei pe zi și cazarmament. Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, însă școlile primesc cereri pe tot parcursul anului școlar.

În județul Neamț, datele oficiale indică faptul că peste 2.000 de elevi cu Cerințe Educaționale Speciale (CES) sunt înregistrați în sistemul de învățământ. Mai mult de jumătate sunt școlarizați direct în învățământul de masă (școli și grădinițe normale), restul de circa 44% frecventând unitățile de învățământ special (centrele școlare pentru educație incluzivă).

(A.C.)