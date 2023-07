Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au pronunțat pe 5 iulie una din cele mai aspre pedepse din ultima perioadă de timp. Este vorba de dosarul soților Mantu, Gabriel și Marsilia, aceștia fiind acuzați că au pus pe picioare o rețea care vindea doritorilor din Piatra Neamț droguri și etnobotanice (amănunte aici și aici).

Șapte acuzați din acest dosar au fost condamnați la un total de 41 de ani și 9 luni de închisoare, majoritatea sancțiunilor fiind cu executare. Gabriel Mantu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare, soția sa, Marsilia Elena, are o pedeapsă de 4 ani și 9 luni, Bogdan Ilie Gabor are de executat 6 ani și 9 luni de închisoare, Marian Zâru a primit 7 ani și 3 luni, iar Vasile George Săbiuță a fost condamnat la 7 ani de închisoare. În același dosar O. C. a fost condamnat 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar M. A. M., minor la data faptelor, a primit măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 3 ani.

Din vânzarea de stupefiante și alte substanțe interzise acuzații au făcut profit uriaș, astfel că judecătorii au dispus confiscarea unor sume ce totalizează circa 655.000 lei, cea mai mare parte fiind de la soții Mantu. ”Se reţin declaraţiile martorilor audiaţi în cauză în sensul că grupul infracţional organizat avea minimum 50 de clienţi pe zi către care comercializau substanţe cu efect psihoactiv, rezultând că aceştia obţineau minim 500 lei/zi din activităţile ilegale (1020 x 500 lei= 510.000 lei). Din declaraţiile martorului C. E. rezultă că, în perioada februarie 2018–21 iunie 2021 a achiziţionat zilnic circa 10 ţiple cu etnobotanice de la membrii grupării infracţionale coordonată de Mantu Gabriel şi Mantu Elena Marsilia, achitând pentru aceste substanţe circa 102.000 lei. din declaraţia martorei M. I. rezultă că, în perioada ianuarie 2020–21 iunie 2021 cumpăra zilnic câte 2–3 ţiple cu etnobotanice de la membrii grupării infracţionale coordonată de Mantu Gabriel şi Mantu Elena Marsilia, achitând pentru aceste substanţe circa 12.000 lei”, conform Tribunalului Neamț. Decizia nu este definitivă.

(G.S)