Condamnări record într-un dosar de trafic de droguri din Neamț. Peste 45 de ani de închisoare și confiscări de sute de mii de lei

Magistrații Tribunalului Neamț s-au pronunțat, la începutul acestei săptămâni, în dosarul privind o grupare infracțională specializată în traficul de droguri și substanțe psihoactive și au aplicat pedepse record. Din cei 14 inculpați inițiali, instanța s-a pronunțat deocamdată pentru 9 dintre aceștia, care au recunoscut faptele și au beneficiat de reducerea cu o treime a pedepselor. Făptașii, între care și o femeie, au primit pedepse cuprinse între 6 ani și 9 luni de închisoare și 3 ani și 4 luni, în regim de detenție. Un singur acuzat a beneficiat de clemență și are o condamnare de 2 ani și 2 luni cu suspendare. Însumate, sancțiunile ajung la 45 de ani și 3 luni de închisoare. Pe lângă pedepsele privative de libertate, instanța a dispus și confiscarea sumelor de bani obținute de grupare din comercializarea de substanțe interzise. Unul dintre suspecți a pierdut peste 100.000 de lei, iar totalul confiscărilor pentru toți cei implicați depășește 260.000 de lei. Decizia Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bacău.

Rețeaua a fost destructurată pe 29 aprilie 2025 (amănunte aici ), când polițiștii și procurorii DIICOT au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară în județele Neamț și Galați. Atunci au fost găsite și ridicate peste 100 de grame de substanță vegetală, 24 de plicuri tip zip-lock cu aceeași substanță, fragmente și resturi de țigarete confecționate artizanal, cantități de substanță cristalină, cântare de înaltă precizie, dispozitive de mărunțire tip grinder, 5 pistoale cu aer comprimat și 23 de recipiente metalice cu aer comprimat, plus sume de bani în lei și valută.

În urma perchezițiilor, au fost reținute 14 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit anchetatorilor, în ianuarie 2025, patru dintre inculpați au constituit un grup infracțional organizat, bazat pe relații de prietenie, cu scopul de a obține sume importante de bani din vânzarea de substanțe interzise. Pe parcursul anului 2025, aceștia au vândut în mod repetat substanțe interzise către consumatori din județul Neamț.

În aceeași perioadă, alți 11 acuzați – dintre care unul aflat deja în executarea unei pedepse cu închisoarea într-o altă cauză – neafiliați formal grupării, dar în relație de colaborare cu membrii acesteia, au procurat, deținut și comercializat diferite cantități de droguri de risc, mare risc și substanțe psihoactive către consumatori din Neamț și Galați. Prețul unei doze era cuprins între 50 și 200 de lei. Pentru restul inculpaților care nu au recunoscut faptele, procesul continuă la instanța de fond.

