Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț s-au pronunțat în dosarul cu acuze de trafic de droguri în care a fost implicat un absolvent al Colegiului „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț, acesta fiind nevoit să susțină bacalaureatul în arestul IPJ Neamț (amănunte aici). La un an distanță de la acel moment tânărul a fost condamnat la un an de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere. Judecătorii l-au obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Târgu Neamț sau Primăria Vânători și au confiscat suma de 11.000 de lei obținută din infracțiune. Prin sentința care nu este definitivă s-a dispus revocarea controlului judiciar. „În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reținerii, a arestării preventive și a arestului la domiciliu, de la data de 16.05.2024 la 2.04.2025”, se arată în sentința Tribunalului Neamț.

În același dosar au fost condamnați alți doi tineri și pentru fapte similare au fost aplicate pedepse de 2 ani 3 luni, respectiv 2 ani și jumătate pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere. Unul dintre acuzați a pierdut prin confiscare 25.000 lei, iar celălalt 42.000 lei. Ambii trebuie să presteze câte două luni de muncă în folosul comunității și au mai multe obligații și interdicții pe perioada termenului de supraveghere.

Conform actelor de urmărire penală faptele au avut loc în perioada 2023 – mai 2024 când, în mode repetat acuzații au deținut, intermediat și comercializat direct diferite cantități de canabis către consumatori, inclusiv minori, din județele Neamț, Suceava, Botoșani și Iași. Pe 16 mai 2024 unul din tineri a fost prins în flagrant, la Târgu Neamț, pe când transporta cantitatea de 3 kilograme de canabis destinat comercializării. Pentru dovedirea activității ilicite au avut loc 5 percheziții imobiliare pe raza județelor Neamț și Suceava.

(G. S.)