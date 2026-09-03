Condamnare în dosarul de corupție al fostului primar Ioan Filip – o funcționară din Primăria Zănești a primit o pedeapsă cu suspendare

O funcționară din cadrul Primăriei Zănești a fost condamnată la o pedeapsă cu suspendare în dosarul în care fostul primar, Ioan Filip, a fost trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție (amănunte aici ). Florentina Marin a încheiat un acord de recunoaștere a faptelor cu anchetatorii. Pe 3 septembrie înțelegerea a fost validată de judecători. S-a aplicat o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 8 luni de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere pentru comiterea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Prin aceeași decizie funcționarului i-au fost interzise mai multe drepturi între care „dreptului de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, a dreptului de a ocupa o funcție publică ce implică autoritatea de stat și a dreptului de a ocupa o funcție sau o profesie sau de a desfășura activități care implică atribuții pe linia achizițiilor publice, pentru o perioadă de 2 ani”, conform Tribunalului Neamț.

Instanța a impus obligația de a frecventa un program de reintegrare socială și prestarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Borlești sau Primăria Piatra Neamț. „Atrage atenția inculpatei MF asupra faptului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere, obligațiile stabilite sau dacă săvârșește o nouă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea efectivă a pedepsei rezultante de 2 ani și 8 luni închisoare”, au stabilit judecătorii.

Reamintim că în noiembrie anul trecut DNA a descins în comuna Zănești și au avut loc mai multe percheziții la locuința primarului Ioan Filip, dar și la primărie. Ulterior au fost reținute mai multe persoane dar numai Ioan Filip a fost arestat preventiv. După plasarea în control judiciar a avut interdicția de a exercita funcția motiv pentru care la începutul lunii iulie a pierdut mandatul (amănunte aici).