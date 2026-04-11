Concursuri pentru directorii de școli, anunțate pentru această vară-toamnă. Ministerul pregătește noua metodologie

Ministerul Educației anunță reluarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, după o perioadă în care aceste posturi au fost ocupate prin numiri. Potrivit ministrului Mihai Dimian, procedura ar urma să fie organizată în intervalul iunie – octombrie 2026.

Anunțul vine în contextul în care ultimul concurs pentru aceste funcții a avut loc în 2021, iar între timp, în lipsa unei metodologii actualizate, atât conducerile școlilor, cât și cele ale inspectoratelor școlare au fost stabilite prin numire.

Ministrul Educației susține că în prezent se lucrează în paralel la două componente esențiale: profilul viitorului director de școală și metodologia de organizare a concursului. „Am analizat acel profil care nu trebuie interpretat ca o fișă a postului, ci ca un ghid pentru cineva care dorește o astfel de poziție de management”, a declarat Mihai Dimian.

Documentul privind profilul managerului școlar a fost pus deja în dezbatere publică, iar după aprobarea acestuia va fi finalizată și metodologia de concurs. Oficialul estimează că aceasta va mai avea nevoie de câteva săptămâni pentru a parcurge toate etapele de avizare.

„Odată ce sunt aceste documente finalizate, se poate demara organizarea concursurilor. Lăsăm și o perioadă de timp pentru ca potențialii candidați să se pregătească”, a precizat ministrul, explicând că momentul exact al organizării depinde de ritmul finalizării cadrului procedural.

Reluarea concursurilor este așteptată în sistem, după ce numirile succesive au generat nemulțumiri în rândul cadrelor didactice și al comunităților școlare, pe fondul lipsei de predictibilitate și stabilitate managerială.

