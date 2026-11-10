Concursul omagial „Nadia” de la Onești reunește 5 instituții de învățământ de prestigiu din zonă

Cu ocazia celebrării a 50 de ani de la performanța extraordinară a Nadiei Comăneci − „primul 10 perfect” din istoria Jocurilor Olimpice de Gimnastică desfășurate în 18 iulie 1976, Montreal (Canada), Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești organizează, în parteneriat cu Cercul Profesorilor de Istorie Onești-Târgu Ocna, Concursul omagial „Nadia”, joi, 12 noiembrie, la Biblioteca Municipală din Onești.

La concurs vor participa 120 de elevi, de la cinci instituții de învățământ din zonă: Colegiul Național „Dimitrie Cantemir“ Onești, Colegiul Național „Grigore Moisil“ Onești, Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci“ Onești, Colegiul Național „Costache Negri“ Târgu Ocna și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“ Onești.

Tinerii vor fi împărțiți în 40 de echipe de câte trei și „vor descoperi momentele care au definit o carieră legendară și valorile din spatele ei: disciplină, modestie și dăruire”, informează un comunicat al bibliotecii. „Pentru Onești, orașul unde a început totul, este un mod de a duce mai departe povestea unei campioane care a făcut istorie”.

Nadia Comăneci reușea să uimească lumea sportului cu o performanţă greu de egalat: nota 10 „absolut” la Jocurilor Olimpice de Vară de la Montreal. Orașul canadian a fost, pentru șapte momente bine înfipte în timp, primul loc din lume în care 10 a fost egal cu 1 la Jocurile Olimpice. Și va rămâne mereu așa. De atunci, pentru o lume întreagă, Nadia Comăneci este simbolul perfecţiunii.

Gimnasta din Oneşti a intrat în istoria Jocurilor Olimpice ca prima sportivă de 10. Românca a dat peste cap până şi computerul, care nu era programat să afişeze nota maximă. Nadia Comăneci obţinea, la această ediţie a Jocurilor Olimpice, de şapte ori scorul perfect, câştigând trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și una de bronz (sol).

În urma acestei performanțe, Nadia Comăneci a apărut pe coperțile ziarelor Time, Sports Illustrated și Newsweek, în august 1976.

Ioana Mărcuțianu