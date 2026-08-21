Concurs pentru șefii CAS din Nord-Est: posturi vacante în Neamț, Suceava și Vaslui

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a scos din nou la concurs posturile de director general pentru mai multe case județene de asigurări de sănătate, inclusiv din Regiunea Nord-Est. Sunt vizate instituțiile din Neamț, Suceava, Vaslui, după ce posturile nu au fost ocupate în sesiunea anterioară. În total, CNAS organizează concurs pentru conducerea a 20 de case de asigurări de sănătate județene și pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Candidații interesați pot depune dosarele până la 3 septembrie. Rezultatul selecției dosarelor va fi anunțat în 8 septembrie, iar eventualele contestații vor fi soluționate până la 10 septembrie. Proba scrisă este programată pentru 22 septembrie, iar interviul va avea loc pe 28 septembrie. Condițiile de înscriere, lista documentelor necesare și bibliografia sunt publicate pe site-ul CNAS.

Pentru Neamț, concursul este reluat după sesiunea din iunie, când singurul candidat înscris, actualul director general al CAS Neamț, Nadia Harpa, a obținut 66 de puncte la proba scrisă, cu patru puncte sub pragul minim de promovare. Postul a rămas astfel neocupat prin concurs. În prima etapă, desfășurată în iunie, au fost ocupate posturile de conducere la alte 23 de case județene de asigurări de sănătate, aceasta fiind a doua etapă de concurs organizată de CNAS pentru ocuparea funcțiilor de director general.

(G. S.)