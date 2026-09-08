Concurs pentru șefia a trei case de asigurări de sănătate din Regiunea Nord-Est

Jumătate din județele Regiunii Nord-Est, Neamț, Suceava și Vaslui, nu au director general la Casa de Asigurări de Sănătate care să fi obținut funcția prin concurs. La cea de-a doua rundă a examenului organizat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt doritori care au trecut deja de proba selecției dosarelor (amănunte aici).

Pentru funcția de la Casa de Asigurări de Sănătate Neamț este un singur candidat căruia i-a fost admis dosarul. Lista este anonimizată și deocamdată nu se știe cine este persoana care-și dorește să conducă CAS Neamț. Este foarte posibil să fie vorba de directorul în exercițiu, Nadia Harpa care, la prima rundă a aceluiași examen a obținut 66 de puncte. Nu a contestat rezultatul deși pentru a accede la următoarea probă avea nevoie de un minim de 70 de puncte (amănunte aici). Există posibilitatea ca la acest concurs să se fi înscris o altă persoană care-și dorește șefia CAS Neamț.

Pentru instituția din Suceava a fost admis un singur dosar, însă pentru postul de director general de la CAS Vasului intră în cursă trei candidați. Lista publicată de CNAS pe 8 septembrie nu este definitivă iar cei ale căror dosare au fost respinse pot face contestație, însă nu este cazul nici unuia din cele trei județe din Moldova. Această a doua etapă a examenului vizează funcțiile de conducere din 20 de județe din toată țara și cel de la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ), celelalte județe având director cu concurs de la prima etapă.

(G. S.)