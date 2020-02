Sunt 262 de elevi care s-au calificat la etapa județeană a Olimpiadei de Fizică din acest an. Cei mai mulți sunt elevi de gimnaziu, din 175 de elevi care au obținut punctaje de calificare după etapa locală, 103 sunt elevi de clasa a VI-a, sunt 51 de elevi de clasa a VII-a și 21 sunt elevi de clasa a VIII-a. De la nivel liceal sunt 87 de elevi calificați, cei mai mulți (53) fiind în primul an de liceu, 27 elevi sunt în clasa a X-a, 4 sunt elevi de clasa a XI-a și 3 din ultimul an.

Etapa județeană va avea loc sâmbătă, 15 februarie, de la ora 10, în trei colegii. Elevii de la Bicaz și Roznov susțin probele la centrul organizat la Colegiul Național „Petru Rareș” pentru zona Piatra Neamț. Pentru elevii din zona Târgu Neamț și Borca se organizează centrul la colegiul „Ștefan cel Mare”, iar elevii din zona Roman se vor prezenta la colegiul „Roman Vodă”. Lucrările sunt evaluate la „Petru Rareș”, iar contestațiile la punctajele obținute vor fi trimise de elevi luni, 17 februarie, până la ora 10, anunță Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Departajarea punctajelor egale se face raportat la punctajul de la etapa locală, la care se adaugă procente între 1-30% acordate performanței anterioare obținute de elevi la olimpiadele și concursurile de fizică din anul 2019. (C.I.)