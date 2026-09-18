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Concluzii după MOBEX – Neamț, exercițiul militar de mobilizare pentru apărare

de Ioana Mărcuțianu

Exercițiul de mobilizare MOBEX, desfășurat în Neamț în perioada 14-18 septembrie 2026, s-a încheiat cu rezultate foarte bune. Aceasta este opinia conducerii Prefecturii județului, care a transmis un comunicat pe această temă.

Pe parcursul exercițiului, activitățile planificate s-au desfășurat în condiții corespunzătoare, cu respectarea etapelor și procedurilor stabilite. Nu au fost înregistrate evenimente nedorite, iar cooperarea dintre structurile implicate a contribuit la buna desfășurare a întregului demers.

Rezultatul exercițiului confirmă importanța pregătirii și a cooperării între instituțiile publice, structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, autoritățile administrației publice locale, operatorii economici și celelalte entități implicate.

În acest context, Instituția Prefectului – Județul Neamț le mulțumește tuturor celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea exercițiului, pentru profesionalismul, seriozitatea și efortul depus.

Mulțumiri speciale adresăm rezerviștilor, care au răspuns solicitărilor și s-au prezentat pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în cadrul exercițiului, precum și operatorilor economici și agenților economici care au sprijinit desfășurarea activităților și au înțeles importanța acestui demers.

De asemenea, apreciem implicarea tuturor structurilor și instituțiilor care au participat la exercițiu, precum și a personalului care, prin munca și responsabilitatea asumate, a contribuit la atingerea obiectivelor stabilite.

Un exercițiu de mobilizare presupune coordonare, disciplină, responsabilitate și efort comun. Faptul că MOBEX s-a încheiat fără incidente și cu rezultate foarte bune este meritul tuturor celor implicați. Le mulțumesc tuturor pentru profesionalism, disponibilitate și pentru modul în care și-au îndeplinit atribuțiile”, a transmis prefectul Maria Apostol.

 

Dan Sofronia

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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