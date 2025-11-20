Concert inedit de Crăciun. Corala „Ciprian Porumbescu” în premieră la Piatra Neamț

Corala „Ciprian Porumbescu” va concerta pentru prima dată la Piatra Neamț, cu spectacolul „Christmas around the world”, pe data de 6 decembrie, de la ora 18:00, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor. Sub bagheta dirijorului Alexandru Semeniuc și cu acompaniamentul pianistei Olivia Marțincu, corul va aduce publicului o călătorie muzicală prin tradițiile Crăciunului din întreaga lume.

Programul include colinde românești, precum „La Vitleem colo-n jos” și „Steaua sus răsare”, dar și piese internaționale celebre, printre care „Noel, c’est l’amour” și „Jingle Bells”.

Conceptul evenimentului, semnat de managerul Ionuț-Vichentie Ilisoi și dirijorul Alexandru Semeniuc, urmărește să unească oameni și culturi prin muzică.

Corala „Ciprian Porumbescu” continuă tradiția sa impresionantă de peste 250 de concerte internaționale, în țări precum Elveția, Italia, Franța sau Germania, și este prima formație corală mixtă din România care a obținut patru medalii de aur la cele mai prestigioase competiții corale mondiale – două la World Choir Games (Coreea de Sud, 2023) și două la European Choir Games (Danemarca, 2025). În august 2025, corul a fost inclus în Top 50 mondial Interkultur la categoriile Mixed Choirs și Folklore A Cappella.

Evenimentul este organizat de Asociația „Sing Bucovina”. Biletele sunt disponibile online pe https://www.iabilet.ro/bilete-piatra-neamt-christmas-around-the-world-corala-ciprian-porumbescu-117992/

Regia de sunet va fi asigurată de Daniel Aneculăesei, iar spectacolul promite să transforme seara de 6 decembrie într-o adevărată sărbătoare muzicală.