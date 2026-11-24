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Joi, 26 noiembrie, de la ora 18:00, Fuego va urca pe scena de la Curtea Domnească, în prima seară a târgului „Crăciun de poveste la Piatra”.

Tot joi se vor aprinde luminile de sărbători în zona Christmas Market. Veți avea ocazia să descoperiți aici căsuțe și rulote cu produse tradiționale, bunătăți de sezon, dar și obiecte realizate manual de artizani. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de iluminatul festiv și butaforiile special pregătite pentru eveniment.

Primarul Adrian Niță: „Dragi pietreni, pe 26 noiembrie, deschidem prima filă a Târgului de Crăciun de la Piatra-Neamț chiar aici, la Curtea Domnească! Aprindem luminile de sărbătoare, iar Paul Surugiu – Fuego ne va încânta cu un concert de colinde plin de emoție. Piatra-Neamț este ACASĂ! Fie că locuiți aici, sau vă întoarceți să vă revedeți cu cei dragi, vă invit să simțim împreună, din nou, adevărata magie a Crăciunului!”

Primăria Piatra Neamț