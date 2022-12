Vineri, 22 decembrie, la Cinema Mon Amour din Piatra-Neamţ, cu începere de la ora 18,00 va avea loc un eveniment caritabil, Concertul de Crăciun al Filarmonicii „George Enescu” din Botoşani. În cele două ore de spectacol pe scenă vor evolua, alături de filarmonica botoşăneană, Ozana Barabancea „un dirijor/solist/actor altfel”, după cum anunţă organizatorii, soprana Operei Naţionale Ana Maria Donose şi un virtuoz al naiului, discipol al maestrului Gheorghe Zamfir, artistul internaţional Nicolae Voiculeţ.

Alături de ei îi veţi putea asculta pe tenorii Nicolae Ilincăi şi Claudiu Chereji, baritonul Aurelian Mihai şi bas-ul Anton Babiaş, dar şi grupul vocal DimmaS „4 bărbaţi vajnici ca brazii”. De asemenea, în foaierul cinema-ului va avea loc o expoziţie caritabilă de artă plastică şi un moment surpriză pregătit de organizatori. Biletele, în valoare de 100 de lei, sunt puse în vânzare prin casieria cinema-ului, dar şi online. Evenimentul este organizat de Tânăr şi Liber, Rock a Bite şi Asociaţia Sens Civic în parteneriat cu Cinema Mon Amour. Pentru rezervări şi relaţii puteţi suna la 0747/437.300. Primarul Andrei Carabelea doreşte ca fondurile ce vor fi obţinute din vânzarea biletelor şi a lucrărilor plastice de la acest eveniment să fie donate unor elevi cu rezultate excepţionale la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale minime.

Primarul Andrei Carabelea organizează şi un concurs foto cu 5 premii constând în câte două bilete la acest concert. „În ultimele ore am primit numeroase fotografii spectaculoase de la #PiatraLuiCrăciun din partea unui fotograf apreciat din oraș. Fotografia are capacitatea de a sublinia ce e frumos și ce trebuie măcar menținut, dacă nu chiar îmbunătățit. Așadar, am o idee: hai să vedem ce e reușit la Piatra lui Crăciun și ce poate fi subliniat în imagini. Cu acest prilej lansez și un concurs: Mergi în centru la Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului și fotografiază. Surprinde și subliniază ce este frumos, ce îți place și apoi postează o fotografia sau fotografiile cu hashtag-ul #PiatraLuiCraciunConcurs. Așteptăm cele mai frumoase fotografii până duminică, 18 decembrie. Voi premia 5 dintre cele mai apreciate poze cu două invitații la un concert excepțional de Crăciun. Termenul limită pentru voturi/aprecieri este 21 decembrie, iar câștigătorul va fi anunțat aici. Pentru că eu cred că spiritul sărbătorilor e despre a dărui și a împărtăși, vreau să vă ofer șansa de a câștiga zece bilete la acest concert caritabil. Ce trebuie să faceți? Să împărtășiți cu noi cele mai frumoase poze pe care le-ați făcut la târgul Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului”, anunţă Andrei Carabelea pe contul său oficial de socializare. (Angela CROITORU)