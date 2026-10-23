CONAF: România creează afaceri. De ce nu reușește să aibă suficiente companii competitive?

La Forumul Național „De Vocație Antreprenoare” de la Piatra Neamț, antreprenorii au discutat despre deciziile, competențele manageriale și transformările organizaționale necesare pentru ca firmele românești să își valorifice potențialul de creștere. Deficitul de personal nu este singura problemă a antreprenorilor români. Calitatea managementului, delegarea responsabilităților și capacitatea de a forma echipe autonome pot face diferența dintre o companie care funcționează și una care reușește să crească. Aceasta a fost una dintre temele importante ale Forumului Național „De Vocație Antreprenoare”, organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), pe 22 octombrie, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț.

În timp ce numeroase companii reclamă dificultatea de a găsi angajați, o întrebare primește mai puțină atenție: ce se întâmplă după recrutare? De ce unii oameni rămân, se dezvoltă și contribuie la performanța organizației, în timp ce alții pleacă? Și cât din această diferență depinde de modul în care sunt conduse companiile? Forumul a adus în discuție o dimensiune a competitivității care primește adesea mai puțină atenție decât fiscalitatea, finanțarea sau costurile de producție: capacitatea organizațiilor de a transforma resursele umane disponibile în performanță economică. O companie care pierde constant oameni experimentați suportă costuri de recrutare și formare, pierde cunoștințe organizaționale și poate întâmpina dificultăți în menținerea productivității. În același timp, o organizație în care toate deciziile depind de fondator își poate limita singură capacitatea de extindere.

Deficitul de competențe nu explică singur decalajul de productivitate

Raportul economic OCDE privind România, publicat în martie 2026, evidențiază o problemă structurală: productivitatea muncii a scăzut cu 1,2% în 2024, iar economia românească trebuie să facă tranziția de la un model de creștere bazat în mare parte pe costuri către unul orientat spre valoare adăugată. Analiza OCDE arată că diferențele de productivitate dintre companiile autohtone și filialele firmelor străine rămân semnificative. Valoarea adăugată brută pe persoană ocupată era estimată la aproximativ 24.000 de euro în companiile autohtone, comparativ cu 45.000 de euro în filialele străine. Raportul evidențiază necesitatea îmbunătățirii proceselor interne și a capacității de management. Acest context economic oferă un cadru propice dezbaterii de la Piatra Neamț: competitivitatea unei companii nu depinde exclusiv de numărul oamenilor disponibili, ci și de modul în care organizația utilizează competențele, distribuie responsabilitățile și implementează procese care susțin creșterea.

De ce pleacă oamenii și cine poartă responsabilitatea retenției?

În workshopul „Oameni greu de găsit, oameni greu de păstrat”, Raluca Maria Munteanu, coach, strateg de dezvoltare organizațională și fondator RESET by Coaching™, a propus o analiză a relației dintre angajatori și angajați, pe lângă mecanismele clasice de recrutare. Discuția a vizat importanța așteptărilor clare, a recunoașterii contribuției individuale și a creării unui mediu profesional în care angajații înțeleg atât responsabilitățile proprii, cât și rolul lor în rezultatele companiei. Din perspectivă economică, retenția personalului reprezintă mai mult decât un indicator de resurse umane. Ea influențează continuitatea operațională, costurile, stabilitatea echipelor și capacitatea de dezvoltare pe termen lung.

O abordare complementară a fost prezentată de Aura Özbay, în workshopul „C.O.D. Verde în Leadership – 3 etape ale influenței”, bazată pe credibilitate, obținerea de rezultate și delegare sistematică. Una dintre distincțiile importante ale modelului prezentat privește diferența dintre distribuirea sarcinilor și delegarea responsabilității pentru rezultate. Prima poate menține dependența de manager. A doua poate contribui la formarea unor echipe mai autonome, capabile să ia decizii și să își asume obiective. Privite împreună, cele două abordări ridică o întrebare relevantă pentru mediul de business: cât din dificultatea companiilor de a crește provine din lipsa oamenilor și cât din felul în care sunt organizate și conduse echipele existente?

Companiile pot pierde oportunități și atunci când nu înregistrează pierderi financiare

Dimensiunea umană a deciziilor antreprenoriale a fost abordată și de Dr. ec. Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF, care a propus o reflecție asupra costurilor care nu se regăsesc în bilanțurile contabile. Teama de eșec, perfecționismul, nevoia excesivă de control sau amânarea schimbării pot influența capacitatea unui antreprenor de a investi, de a delega și de a identifica noi direcții de dezvoltare. Intervenția a mutat atenția de la resursele de care dispune o companie către felul în care liderul decide să le valorifice. Pentru un antreprenor, consecințele unei decizii amânate pot deveni vizibile abia după câțiva ani: o investiție ratată, o piață neexplorată, un profesionist care a părăsit compania sau un model de business care nu a evoluat odată cu economia.

„România a învățat să creeze afaceri. Următoarea provocare este să învețe să le transforme în companii cu adevărat competitive. Raportul de țară al Comisiei Europene din 2026 arată că valoarea adăugată pe persoană ocupată în IMM-urile românești reprezintă aproximativ jumătate din media europeană. Este un decalaj pe care nu îl vom reduce doar muncind mai mult. Avem nevoie de investiții, tehnologie și competențe, dar și de o schimbare a modului în care dezvoltăm companiile. Un antreprenor poate pune bazele unei afaceri prin propriul curaj, însă dezvoltarea ei cere mai mult decât capacitatea unui singur om de a lua decizii și de a rezolva probleme. Adevărata maturitate antreprenorială începe atunci când succesul companiei nu mai depinde exclusiv de fondator. La Piatra Neamț am pus în discuție această tranziție, de la efort individual la capacitate organizațională. România are nevoie de mai multe afaceri, dar și de companii capabile să creeze valoare, să investească și să concureze pe termen lung” – a declarat Dr. ec. Cristina Chiriac, Președinte fondator CONAF

Când curajul antreprenorial devine avantaj competitiv

În dezbaterea moderată de Virgil Ianțu, Andreea Costas Oanță, fondatoarea CARESTA, Paula Vals, fondatoarea ANGELO, Denisa Niță, CEO NISSA, Marian Spînu, președintele Grupului DEEP SERV, și Cătălin Veleșcu, fondator și CEO al VOLTA GRUP, VOLTA X SOLAR SYSTEMS și EVSPOTS DRIVE, au fost invitați să examineze rolul deciziilor dificile în evoluția unei afaceri. Câteva dintre problemele care au structurat dialogul: momentele în care un antreprenor trebuie să își asume o decizie contrară recomandărilor primite și obstacolele care împiedică firmele românești să devină competitive la nivel internațional.

Experiențele antreprenoriale din industrii diferite au oferit cadrul pentru o discuție despre riscuri, schimbarea strategiilor și capacitatea companiilor de a se dezvolta într-un mediu economic competitiv. Forumul de la Piatra Neamț a plasat astfel în aceeași conversație două responsabilități complementare: aceea a antreprenorilor de a construi organizații performante și aceea a ecosistemului economic de a crea condiții favorabile investițiilor, inovării și extinderii. Competitivitatea României nu se obține doar prin atragerea de noi investiții sau prin crearea de companii. Ea depinde și de capacitatea firmelor existente de a deveni mai productive, de a păstra competențele și de a genera mai multă valoare economică.

Organizarea ediției de la Piatra Neamț a beneficiat și de implicarea echipei CONAF Neamț, coordonată de Iulia Șerban, președinte CONAF Neamț, contribuind la consolidarea dialogului dintre antreprenorii locali și comunitatea națională de business. Următoarele ediții ale forumului sunt programate în Arad, pe 19 noiembrie 2026, și în Ploiești, pe 3 decembrie 2026. Forumul Național „De Vocație Antreprenoare” este o inițiativă CONAF, realizată în parteneriat cu Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA), Asociația pentru Promovare și Dezvoltare Comunitară și Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA), cu susținerea Philip Morris România. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere. Înscrieri: conaf.ro. Un proiect susținut de: Philip Morris România, Parteneri: Sultan România, Edenred România, Partener digital: RisCo.ro.

Despre CONAF

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 33 sucursale, 3 federații, 18 patronate, 57 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, Forumul „De Vocație Antreprenoare”, Forumul „24 Trends for 2024”, SupraTAX, „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , „Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Nicoleta Munteanu, Marius Ghenea, Anca Damour, Tatian Diaconu, Hildegard Brandl, Daniela Marişcu, Gabriel Biriş, Dan Oros, Görkem Oran, Theodora Popa