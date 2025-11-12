SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Comunitatea din Piatra-Neamț se unește în spectacolul „Inimi în Horă” pentru Ioachim și Iuliana

de Popa Denisa

Comunitatea din Piatra-Neamț se unește în spectacolul „Inimi în Horă” pentru Ioachim și IulianaPietrenii sunt invitați să se alăture unui eveniment plin de suflet – „Inimi în Horă”, un spectacol umanitar ce va avea loc joi, 14 noiembrie, începând cu ora 18:30, la Sala Cernegura a Casei de Cultură a Sindicatelor din Piatra-Neamț. Intrarea este liberă, iar donațiile strânse vor fi direcționate către Ioachim și Iuliana, doi oameni aflați în situații deosebit de grele.

Organizat de Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra-Neamț în parteneriat cu Asociația Umanitară Codrin, evenimentul adună laolaltă artiști și ansambluri care au răspuns cu solidaritate apelului de ajutor.

Pe scenă vor urca: Simona Manolache Ciuntea, Ansamblul Folcloric „Brâul Roșu”, Ansamblul Folcloric „Codrii Neamțului” , Ansamblul de Cântece Populare „Nemțișorul”, alături de Școala de Balet Valentino și Asociația Culturală Rubinele Moldovei.

„Inimi în Horă” nu este doar un spectacol de muzică și dans, ci un apel la empatie și la unitate. Fiecare bilet de intrare moral, fiecare gest simbolic de sprijin, contează.

Organizatorii îi invită pe toți cei care pot și doresc să se implice să vină la spectacol și să fie parte dintr-o acțiune care aduce lumină și speranță în viețile celor doi beneficiari.

Un eveniment pentru suflet, prin care oameni din Piatra-Neamț încearcă să arate încă o dată că solidaritatea este cea mai frumoasă formă de comunitate.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Video – foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada din țară
Articolul următor
Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Ultima ora

SOCIAL

Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolă

Pietrenii care au aparatură electrică și electronică stricată, depășită...
INFRACȚIONAL

Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Actualizare: Din primele informații, se pare că patru persoane...
Infracțional Bacău

Video – foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada...

Video - foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada din țară
ACTUALITATE

Tânăr din Borca arestat după ce ar fi incendiat casa bunicii și a amenințat-o

Un tânăr de 28 de ani, din comuna Borca,...
ECONOMIE

ITM Neamț: Peste 500.000 de lei amenzi și trei accidente de muncă mortale în luna octombrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a derulat, în...

Categorii

SOCIAL

Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolă

Pietrenii care au aparatură electrică și electronică stricată, depășită...
INFRACȚIONAL

Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Actualizare: Din primele informații, se pare că patru persoane...
Infracțional Bacău

Video – foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada...

Video - foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada din țară
ACTUALITATE

Tânăr din Borca arestat după ce ar fi incendiat casa bunicii și a amenințat-o

Un tânăr de 28 de ani, din comuna Borca,...
ECONOMIE

ITM Neamț: Peste 500.000 de lei amenzi și trei accidente de muncă mortale în luna octombrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a derulat, în...
Social Botoșani

Botoșani. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

Un bărbat în vârstă de 50 de ani...
ECONOMIE

Blocul Național Sindical protestează la București miercuri, 12 noiembrie

Miercuri, 12 noiembrie, de la ora 10.00, Blocul Național...
ACTUALITATE

Atenție, șoferi! Polițiștii încep controalele pe culoarul de mobilitate urbană din Piatra Neamț

Începând din această săptămână, polițiștii de la Biroul Rutier...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale