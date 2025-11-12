Comunitatea din Piatra-Neamț se unește în spectacolul „Inimi în Horă” pentru Ioachim și Iuliana

Pietrenii sunt invitați să se alăture unui eveniment plin de suflet – „Inimi în Horă”, un spectacol umanitar ce va avea loc joi, 14 noiembrie, începând cu ora 18:30, la Sala Cernegura a Casei de Cultură a Sindicatelor din Piatra-Neamț. Intrarea este liberă, iar donațiile strânse vor fi direcționate către Ioachim și Iuliana, doi oameni aflați în situații deosebit de grele.

Organizat de Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra-Neamț în parteneriat cu Asociația Umanitară Codrin, evenimentul adună laolaltă artiști și ansambluri care au răspuns cu solidaritate apelului de ajutor.

Pe scenă vor urca: Simona Manolache Ciuntea, Ansamblul Folcloric „Brâul Roșu”, Ansamblul Folcloric „Codrii Neamțului” , Ansamblul de Cântece Populare „Nemțișorul”, alături de Școala de Balet Valentino și Asociația Culturală Rubinele Moldovei.

„Inimi în Horă” nu este doar un spectacol de muzică și dans, ci un apel la empatie și la unitate. Fiecare bilet de intrare moral, fiecare gest simbolic de sprijin, contează.

Organizatorii îi invită pe toți cei care pot și doresc să se implice să vină la spectacol și să fie parte dintr-o acțiune care aduce lumină și speranță în viețile celor doi beneficiari.

Un eveniment pentru suflet, prin care oameni din Piatra-Neamț încearcă să arate încă o dată că solidaritatea este cea mai frumoasă formă de comunitate.