POLITICAACTUALITATENEAMȚ

Comunicat de presă. Senatorul Paul Gheorghe: „Apa potabilă la un preț corect în țara noastră”

de Vlad Bălănescu

Comunicat de presă. Senatorul Paul Gheorghe: „Apa potabilă la un preț corect în țara noastră”Luni, 13 octombrie 2025, va intra pe ordinea de zi a Senatului României proiectul legislativ inițiat de senatorul PSD de Neamț Paul-Daniel-Romeo Gheorghe, intitulat „Apa potabilă la un preț corect în țara noastră”.

„Acest proiect are ca scop asigurarea accesului echitabil la apă potabilă, la un preț corect și sustenabil, pentru toți cetățenii României.

Inițiativa legislativă urmărește eliminarea discrepanțelor majore existente între zonele țării în ceea ce privește costul apei potabile și promovarea unui cadru legal care să garanteze transparență și echitate în stabilirea tarifelor.

În perioada următoare, proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate, urmând ca, potrivit procedurii parlamentare, să fie supus votului în plenul Senatului.

Apa este un drept, nu un privilegiu!

Transmit mulțumiri grupului PSD pentru sprijinul acordat acestui demers, precum și grupului Pace Întâi România și reprezentanților SOS, care s-au arătat interesați de subiect și au înțeles importanța acestei inițiative pentru cetățeni. Mulțumesc în mod deosebit colegului meu, senatorul Felix Stroe, pentru implicarea sa și sprijinul necondiționat în realizarea acestui proiect legislativ!

Totodată, adresez un apel către domnul George Simion și grupul parlamentar AUR să susțină, la rândul lor, acest proiect, dacă într-adevăr iubesc românii și își doresc ca toți să aibă acces la apă potabilă la un preț corect.

Aștept sprijinul tuturor partidelor politice, inclusiv al minorităților naționale, pentru acest proiect vital pentru toți cetățenii din țara noastră!

Senator de Neamț

Paul Gheorghe”

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Meci demonstrativ de fotbal la Piatra Neamț: Ceahlăul Oldboys vs. Romania Legends, pentru ajutorarea comunităților afectate de inundații
Articolul următor
VIDEO. Se toarnă placa de beton pe podul de la Pângărați

Ultima ora

ECONOMIE

Zeci de angajatori și sute de locuri de muncă la bursa pentru absolvenți din Neamț

Ediția din acest an a Bursei locurilor de muncă...
Sănătate Neamţ

Doctorul Alexandru Patrașcu este noul manager al SJU Piatra Neamț

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a numit noul...
ACTUALITATE

Femeie din Neamț decedată într-un accident la Iași

Femeie din Neamț decedată într-un accident la Iași
ACTUALITATE

VIDEO. Se toarnă placa de beton pe podul de la Pângărați

Vineri, 9 octombrie, Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP)...
SOCIAL

Meci demonstrativ de fotbal la Piatra Neamț: Ceahlăul Oldboys vs. Romania Legends, pentru ajutorarea comunităților afectate de inundații

Sâmbătă, 11 octombrie, stadionul Ceahlău din Piatra-Neamț va găzdui...

Categorii

ECONOMIE

Zeci de angajatori și sute de locuri de muncă la bursa pentru absolvenți din Neamț

Ediția din acest an a Bursei locurilor de muncă...
Sănătate Neamţ

Doctorul Alexandru Patrașcu este noul manager al SJU Piatra Neamț

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a numit noul...
ACTUALITATE

Femeie din Neamț decedată într-un accident la Iași

Femeie din Neamț decedată într-un accident la Iași
ACTUALITATE

VIDEO. Se toarnă placa de beton pe podul de la Pângărați

Vineri, 9 octombrie, Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP)...
SOCIAL

Meci demonstrativ de fotbal la Piatra Neamț: Ceahlăul Oldboys vs. Romania Legends, pentru ajutorarea comunităților afectate de inundații

Sâmbătă, 11 octombrie, stadionul Ceahlău din Piatra-Neamț va găzdui...
INFRACȚIONAL

Percheziții la Icușești într-un dosar penal cu acuzații de braconaj cinegetic

Mai multe descinderi imobiliare au avut loc pe parcursul...
SOCIAL

Horoscop pentru a doua săptămână din octombrie

Berbec Claritate financiară și curaj în decizii anunță astrele pentru...
JUSTIŢIE

Închisoare cu executare în cazul culturii de canabis de la Sagna

Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv în dosarul...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale