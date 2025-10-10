Comunicat de presă. Senatorul Paul Gheorghe: „Apa potabilă la un preț corect în țara noastră”

Luni, 13 octombrie 2025, va intra pe ordinea de zi a Senatului României proiectul legislativ inițiat de senatorul PSD de Neamț Paul-Daniel-Romeo Gheorghe, intitulat „Apa potabilă la un preț corect în țara noastră”.

„Acest proiect are ca scop asigurarea accesului echitabil la apă potabilă, la un preț corect și sustenabil, pentru toți cetățenii României.

Inițiativa legislativă urmărește eliminarea discrepanțelor majore existente între zonele țării în ceea ce privește costul apei potabile și promovarea unui cadru legal care să garanteze transparență și echitate în stabilirea tarifelor.

În perioada următoare, proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate, urmând ca, potrivit procedurii parlamentare, să fie supus votului în plenul Senatului.

Apa este un drept, nu un privilegiu!

Transmit mulțumiri grupului PSD pentru sprijinul acordat acestui demers, precum și grupului Pace Întâi România și reprezentanților SOS, care s-au arătat interesați de subiect și au înțeles importanța acestei inițiative pentru cetățeni. Mulțumesc în mod deosebit colegului meu, senatorul Felix Stroe, pentru implicarea sa și sprijinul necondiționat în realizarea acestui proiect legislativ!

Totodată, adresez un apel către domnul George Simion și grupul parlamentar AUR să susțină, la rândul lor, acest proiect, dacă într-adevăr iubesc românii și își doresc ca toți să aibă acces la apă potabilă la un preț corect.

Aștept sprijinul tuturor partidelor politice, inclusiv al minorităților naționale, pentru acest proiect vital pentru toți cetățenii din țara noastră!

Senator de Neamț

Paul Gheorghe”